Air Supply en Costa Rica: Russell Hitchcock revela por qué el público tico es el mejor del mundo

En abril del 2024, el dúo australiano Air Supply entregó un concierto cargado de emociones y romance en Costa Rica. Ahora, la afamada agrupación regresa a suelo tico para presentar novedades y hacer un repaso por su carrera de 50 años. (Mayela López/Archivo)

Air Supply es un ícono de la música mundial. Romance, letras impactantes y una sonoridad histórica son parte de la vida del dúo australiano, el cual volverá a encantar a sus fans de Costa Rica en un concierto cargado de sentimientos.

Previo a su regreso a suelo tico, que tendrá como escenario el Anfiteatro Imperial, de Parque Viva, el artista Russell Hitchcock conversó con La Nación sobre sus 50 años de canciones, lo que significa la música para él y su compañero de aventuras, Graham Russell, así como algunas reflexiones sobre el amor y el arte.

Aunque comenzando la entrevista, el artista bromeó diciendo que no recordaba mucho de su pasado show Costa Rica, hay algo que sí tiene muy claro: la energía de la audiencia tica.

“El público parece ser mucho más abierto en sus emociones y sentimientos en los conciertos. Hemos notado que ustedes cantan mucho más y más fuerte que cualquier otro público en el mundo”, afirmó.

Otro aspecto que destacó fue la emoción de sus fans al verlos en el escenario. “Vienen a divertirse, a disfrutar del espectáculo y nosotros siempre tratamos de dar lo mejor para asegurarnos de que todos tengan una gran noche, incluso nosotros”, dijo.

De cara a su próximo concierto en Costa Rica, Air Supply prometió que el público escuchará éxitos como 'Lost in Love', 'Here I Am', 'Sweet Dreams' y 'Making Love Out of Nothing at All'. (Mayela López/Archivo)

Esa conexión emocional ha sido, precisamente, uno de los pilares que explica la vigencia del grupo, sobre todo en tiempos donde todo parece acelerado y digital. Pese a haberse fundado en 1975, las baladas de Air Supply siguen encantando a nuevos oyentes, y para Russell hay una simple y poderosa razón que lo explica: el amor nunca pasa de moda.

Para calentar los ánimos de cara al recital, que se efectuará el 10 de marzo, les presentamos un extracto de la entrevista con el intérprete.

—Canciones como Making Love Out of Nothing at All siguen siendo amadas después de tantos años. ¿Por qué cree que temas así nunca envejecen?

—El amor nunca envejece. En este momento, en algún lugar del mundo, alguien se está enamorando o desenamorando. Es una emoción que existe desde Adán y Eva y continuará para siempre. Cualquier persona que tenga esos sentimientos de afecto hacia alguien más, cuando escucha nuestras canciones, siente una conexión clara con nosotros.

—¿Y en cuanto a lo técnico de la música?

—Las letras son emocionales, las melodías son muy fáciles de recordar y la gente ha llevado nuestras canciones en su corazón durante 50 años. La conexión es la música, y la longevidad se debe a que esas canciones son realmente buenas.

—¿Qué los inspira después de tantos años a seguir haciendo música?

—Graham es el compositor, pero yo tengo la suerte de cantar sus canciones. A él le encanta la vida, le encanta que actuemos juntos, ama a Air Supply tanto como yo. Él escribe todos los días. Siempre dice que escribe algo, aunque sea un verso o una parte de una melodía.

“Él está obsesionado —en el buen sentido— con escribir canciones. No puede evitarlo, es parte de su esencia y estoy seguro de que nunca va a parar".

—¿Qué significa para usted seguir subiendo a un escenario tras 50 años de historia?

—Primero que nada, estoy muy feliz de que todavía podamos hacerlo. Me siento muy bien físicamente y sé que Graham también. Tenemos una base de fans increíble en todo el mundo y hace mucho tiempo nos dijimos que continuaríamos presentándonos mientras la gente quisiera vernos y nosotros nos sintiéramos bien con lo que hacemos; eso no ha cambiado. Así que no vemos un final cercano para nuestra carrera.

—Mencionó que el amor no envejece, pero en estos tiempos todo es rápido y digital. ¿Qué ha cambiado en el amor y en las personas?

—Debo decir —y probablemente suene muy viejo, porque lo soy— que hoy en día todo parece desechable. La música, con la era digital de la grabación, se ha vuelto muy impersonal. Puedes entrar a tu baño con tu computadora y un micrófono y hacer un disco.

Russell Hitchcock, cantante de Air Supply, afirmó que el dúo seguirá dando conciertos mientras sus fans se los pidan. Esta energía es la que los trae de regreso a un show en Costa Rica. (Mayela López/Archivo)

“Antes, cuando se hacían discos de vinilo, tenías un objeto físico que ponías en el tocadiscos. Tenías la portada, podías ver a los artistas, leer las letras, disfrutar todo acerca de la música. Creo que eso se ha perdido”.

—De cara al concierto en Costa Rica, ¿qué pueden esperar los fans?

—Habrá sorpresas. Tenemos una nueva alineación en la banda, pero no les diré cuál es porque entonces ya no sería sorpresa. Graham hace una parte muy hermosa durante el show, él solo interpreta una canción nueva.

“Además, estamos ensayando una canción nueva de nuestro próximo disco llamado A Matter of Time, que está en vinilo. Vamos a intentar sorprenderlos tanto como podamos, pero, obviamente, el corazón del espectáculo son Lost in Love, Here I Am, Sweet Dreams, Making Love Out of Nothing at All, todas las canciones que han llegado a amar durante todos estos años".