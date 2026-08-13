Agenda cultural: Ricardo Arjona, Sonora Santanera, Marcos Vidal y más planes para el Día de la Madre en Costa Rica

Costa Rica se llenará de música, teatro, ferias y actividades familiares durante el fin de semana del Día de la Madre, con opciones para todos los gustos y edades.

El fin de semana, en el que celebramos el Día de la Madre, llega con una amplia agenda cultural y de entretenimiento. Conciertos de artistas nacionales e internacionales, espectáculos para bailar, propuestas teatrales, actividades familiares, ferias de emprendimientos y experiencias gastronómicas forman parte de las opciones programadas.

¡Tome nota y disfrútelas con las personas que más quiera!

Ricardo Arjona vuelve a Costa Rica con dos conciertos en el Estadio Nacional

Ricardo Arjona regresará a Costa Rica con dos conciertos en el Estadio Nacional, como parte de su gira 'Lo que el Seco no dijo'. (Archivo. )

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona está listo para reencontrarse con sus seguidores costarricenses. El intérprete de éxitos como Historia de taxi, El problema, Fuiste tú y Señora de las cuatro décadas se presentará este 14 y 15 de agosto en el Estadio Nacional, como parte de su gira internacional Lo que el Seco no dijo.

La visita representa un esperado regreso para los fans ticos del artista, quien mantiene una relación cercana con el público nacional tras sus anteriores conciertos en el país. Para ambas fechas, la productora One Entertainment recomendó planificar la llegada con anticipación.

Las puertas del recinto se abrirán a las 4 p. m. y el espectáculo comenzará a las 7 p. m. No habrá telonero.

Marcos Vidal ofrecerá concierto en San José

El cantante y compositor español Marcos Vidal ofrecerá un concierto en Comunidad PAS, en Carmen de San José. (Suministrada)

El cantante y compositor español Marcos Vidal llegará a Costa Rica para ofrecer un concierto especial este viernes 14 de agosto, a las 8 p. m., en Comunidad PAS, ubicada en Carmen, San José.

El artista, reconocido dentro de la música cristiana contemporánea, se reencontrará con el público costarricense en una presentación que reunirá algunas de las canciones más representativas de su trayectoria.

Las entradas tienen precios que van desde los ¢27.400 hasta los ¢39.000 y están disponibles a través del sitio web eticket.cr.

Sonora Santanera celebrará a las mamás con conciertos en varias zonas del país

La Sonora Santanera recorrerá San José, Desamparados y Heredia con una serie de conciertos para celebrar el fin de semana del Día de la Madre. (Cortesía)

La Sonora Santanera recorrerá distintos puntos de Costa Rica durante el fin de semana del Día de la Madre, con una agenda de presentaciones en San José, Heredia y Desamparados. La agrupación llevará su nutrido repertorio a teatros, hoteles, plazas y centros de eventos, acompañada por artistas invitados en varias de sus fechas.

La programación arrancará este viernes 14 de agosto con dos conciertos: uno en el Teatro Popular Melico Salazar, a las 7 p. m., junto a Los Tenores, y otro en el Hotel San José Palacio, a las 8 p. m., con La Solución.

El sábado 15 de agosto, la Sonora Santanera se presentará en Plaza Roosevelt, en San Pedro, a la 1 p. m. Más tarde regresará al Teatro Popular Melico Salazar, a las 7 p. m., nuevamente con Los Tenores, cerrando la jornada en el Salón Cascada de Fuego, en Patarrá de Desamparados, a las 8 p. m.

La gira continuará el domingo 16 de agosto en el Centro de Eventos Pedregal, en San Antonio de Belén, a la 1 p. m., con La Kuarta. La última presentación será en el Parque Central de Heredia, a las 6 p. m.

Otras actividades

— Concierto de Erick Sánchez y su Orquesta: Viernes 14 de agosto, a las 6:30 p. m., en el Parque de Santa Ana. Presentación especial para celebrar el Día de la Madre con las mamás santaneñas. Actividad gratuita.

— Serenata a las madres, a cargo del Cuarteto Los Gómez: Viernes 14 de agosto, a las 5 p. m., en el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, San Ramón. Concierto dedicado a las madres. Entrada gratuita.

— Noche flamenca: Viernes 14 de agosto, a las 7 p. m., en el Centro Cultural San José, Barrio Escalante. Velada con vino, tapas españolas, música en vivo y espectáculo de flamenco, con la participación de Ingrid Rojas, bailaora; Oberto Calderón, en cante y percusión; y Pablo Jiménez, en guitarra. Entradas: ¢30.000 por pareja; reservas por WhatsApp al 8905-2340.

— Baile de las Madres con Gerardo y Los Hicsos: Viernes 14 de agosto, en Fulcro Gastro Bar. Actividad con menú especial para celebrar en familia. Entradas: ¢6.000 y ¢7.500; cupo limitado, con reservas por WhatsApp al 8543-3131 y boletos disponibles en starticket.cr.

— Concierto de las Madres con Anny Picado y Rosemary Navarro: Viernes 14 de agosto, en Fulcro Box. Las artistas compartirán escenario por primera vez en una noche con menú especial, activaciones de vino y una propuesta diseñada para homenajear a mamá. Entradas: preventa de ¢4.000; disponibles en starticket.cr.

— Noche de vino y tango: Viernes 14 de agosto, de 8 a 9:30 p. m., en 11th Avenue Restaurant. La actividad incluirá cata de vinos, tango, música en vivo y 20% de descuento en vinos seleccionados durante la velada. Reservas al 6488-0560.

—Obra teatral Rebelión en la granja: 14 y 15 de agosto, a las 8 p. m., y domingo 16 de agosto, a las 6 p. m., en Teatro Espressivo. La temporada de la obra se mantiene hasta el 20 de septiembre. Entradas: ¢12.500, más IVA y cargos por servicio; disponibles en boleteria.espressivo.cr y por WhatsApp al 6360-9158. Las personas entre 18 y 25 años obtendrán 18% de descuento sobre el precio base, con retiro personal en boletería y presentación de documento de identidad vigente.

— Obra teatral La araña del baño: 14 de agosto, a las 8 p. m., y 16 de agosto, a las 5 p. m., en el Teatro Vargas Calvo, San José. Entradas: ¢8.000 general y ¢5.500 para estudiantes y personas adultas mayores; disponibles en teatronacional.go.cr.

— Agenda especial para mamá en Núcleo Sabana y Bambú Eco Plaza: Durante agosto, ambos proyectos tendrán promociones y actividades para celebrar a las madres. Núcleo Sabana contará con el Jardín para Mamá y ofrecerá fotografías instantáneas gratuitas el 15 de agosto, de 12 m. d. a 2 p. m. Núcleo Gastro tendrá serenata de Gabriel Morúa, el viernes 14, a las 7 p. m.; un especial con el Dúo Marcos y Aarón, el sábado 15, a la 1 p. m.; y el show Las canciones de mamá, con Jorge Chicas, el mismo sábado, a las 7 p. m.

Por su parte, en Bambú Eco Plaza habrá clases funcionales, de 9 a 10 a. m., y feria de salud, de 10 a. m. a 1 p. m., el sábado 15. Por compras desde ¢10.000 se podrá participar en la rifa de 10 certificados de regalo. Más información en las redes sociales de Núcleo Sabana y Bambú Eco Plaza.

— Gala de Plancha: 15 de agosto, a las 8 p. m., en Jazz Café Costa Rica. Se presentarán Karina Severino y María Fernanda León, acompañadas por la KS Band. Ambas interpretarán éxitos de artistas como Yuri, Los Ángeles Azules, José José, Selena, Karol G, Luis Miguel, Marc Anthony, Juan Gabriel, Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. El espectáculo incluirá humor con Mila Montero en su personaje de Chinda y un after bailable con DJ Gabo Severino. Entradas: ¢10.000 en preventa y ¢12.000 el día del evento; pago vía Sinpe Móvil al 8451-1629, a nombre de Karina. Tras la compra, se debe enviar el comprobante y los datos personales por WhatsApp al mismo número para reservar espacios o mesas.

— Celebración del Día de las Madres venezolanas en Costa Rica: Sábado 15 de agosto, a las 7:30 p. m., en Campo Lago. La actividad contará con música en vivo de Horizonte Llanero, Grupo Tradición Gaitera y Grupo Fascinación, con repertorio de música llanera, salsa y merengue, además de comida típica venezolana y bebidas. Parte de los fondos recaudados será donada a una fundación que apoya a las víctimas del terremoto en Venezuela. Entradas: ¢5.000; disponibles en starticket.cr.

— Feria de Emprendedores en Paseo de las Flores: Del 14 al 16 de agosto, de 11 a. m. a 8 p. m., en la Rotonda Girasol de Paseo de las Flores, Heredia. Espacio con emprendimientos nacionales de gastronomía, moda, bienestar, maquillaje, diseño, plantas y productos artesanales. Entre las propuestas participantes figuran The Cup, Apolo Street, Caritos Design, Chilongo, D Otto, Caseritas, Fresas y Esquites, K.S Cadi y Suculentas. Actividad de acceso gratuito.

— Mujercitas, obra de teatro: Domingo 16 de agosto, a las 11 a. m. y 5 p. m., en el Teatro Vargas Calvo, San José. Entradas: ¢8.000 general y ¢5.500 para estudiantes y personas adultas mayores; disponibles en teatronacional.go.cr.

— Lo mejor de Metallica, AC/DC y Guns N’ Roses: 16 de agosto, a las 3 y 8 p. m. Espectáculo sinfónico y eléctrico de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, que fusionará los grandes himnos del rock con una orquesta en vivo. Entradas: entre ¢23.000 y ¢38.000; disponibles en cr.publitickets.com. Actividad para todo público.

— Los Novios de Mami, concierto: Domingo 16 de agosto, a las 7 p. m., en Jazz Café, Escazú. Concierto dedicado a las madres, con un repertorio de canciones popularizadas por Chayanne, Luis Miguel, David Bisbal, Pablo Alborán y Carlos Rivera, entre otros. Entradas: entre ¢8.000 y ¢11.000, disponibles en tiquetebox.app.

— Avenida Escazú celebra a mamá con feria y concierto: 14, 15 y 16 de agosto, de 11 a. m. a 7 p. m., en Plaza 101 de Avenida Escazú. La feria Duo Mother’s Day Edition reunirá propuestas especiales para celebrar a mamá, con actividades complementarias y sorpresas anunciadas en las redes sociales del proyecto. El domingo 16, a las 3 p. m., Majo León ofrecerá un concierto en Plaza 204. Actividades gratuitas.

— Escazú Village regalará flores y reunirá a las familias en un bingo: 14 y 15 de agosto, de 3 a 5 p. m., en Escazú Village. Las personas que presenten una factura de consumo pagada con tarjetas de Banco Promerica recibirán flores para mamá, hasta agotar existencias. El sábado, a las 3 p. m., se realizará un bingo de plantas ornamentales en la plazoleta principal, junto con una exhibición de Galería Matiz y dinámicas digitales con premios. Actividades gratuitas y sujetas a disponibilidad.

—Plancha Live llegan a Plaza Tempo: 15 de agosto, a las 8 p. m., y 16 de agosto, a la 1 p. m., en El Mestizo de Plaza Tempo. Vanessa González ofrecerá un espectáculo musical dedicado a las madres el sábado, mientras que el domingo se presentará Plancha Live. Actividades gratuitas.

— Terrazas Lindora combina música, emprendimientos y bienestar: 15 de agosto, en Terrazas Lindora. La jornada incluirá una feria de emprendimientos, música en vivo de Rake Quirós, entrega de scrunchies y bolsas de tela para mamá. Además habrá bingo de plantas ornamentales y una clase gratuita de cycling. Actividad gratuita y sujeta a disponibilidad.

— Lincoln Plaza pondrá a las mamás en el centro del escenario: Domingo 16 de agosto, a las 3 p. m., en la Plaza Principal de Lincoln Plaza. Radian Girls Band ofrecerá un concierto gratuito, incluyendo karaoke abierto al público para que las madres interpreten sus canciones favoritas.

— Aleste cerrará su feria para mamá con concierto de Plancharanga: Del 14 al 16 de agosto, a partir de las 11 a. m., en la plaza principal de Aleste. La feria Duo Pop Market reunirá emprendimientos, sorpresas y obsequios para las visitantes. El domingo, de 3 a 5 p. m., Plancharanga ofrecerá un concierto gratuito.

Tome en cuenta que las personas tarjetahabientes de Banco Promerica podrán acceder a una zona VIP al presentar una factura de compra mínima de ¢15.000, realizada ese mismo día en comercios de Aleste; el beneficio incluye a la persona titular y un acompañante, sujeto a disponibilidad.