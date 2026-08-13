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Agenda cultural: Ricardo Arjona, Sonora Santanera, Marcos Vidal y más planes para el Día de la Madre en Costa Rica

La agenda también incluye obras de teatro, ferias y actividades para personas de todas las edades

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Por Fátima Jiménez
Agenda cultural
Costa Rica se llenará de música, teatro, ferias y actividades familiares durante el fin de semana del Día de la Madre, con opciones para todos los gustos y edades. (La Nación con imágenes de archivo.)







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Agenda culturalDía de la MadreQué hacer en Costa Rica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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