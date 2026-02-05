Agenda cultural del fin de semana se vive entre una comedia romántica y fiestas patronales

El teatro, la música y la nostalgia marcarán la agenda cultural de este fin de semana en Costa Rica, con opciones que van desde una comedia romántica contemporánea hasta festivales musicales que celebran distintas generaciones y géneros.

A continuación, un repaso por los eventos que usted no debe perderse.

Obra Así de simple

Tras dos temporadas con entradas agotadas, la comedia Así de simple volvió a la cartelera nacional. La obra se presenta en Teatro Espressivo, en Momentum Pinares, y explora con humor y sensibilidad las dinámicas internas de las relaciones de pareja.

Escrita por Sofía González Gil e Ignacio Bresso; y dirigida por Melvin Jiménez, la historia sigue a Clara y Joaquín, una pareja que transita del flechazo a la convivencia mientras enfrenta miedos, expectativas y contradicciones. Seis actores representan las distintas voces emocionales que habitan en cada relación, en una puesta en escena que combina risas y reflexión.

Las funciones se realizan viernes y sábado a las 8 p. m. y domingo a las 6 p. m., con entradas disponibles en el sitio web de Espressivo.

'Así de simple' vuelve con risas y voces que resuenan en las relaciones de pareja. (Cortesía/Cortesía)

Viva los 90s Fest

La música también tendrá un lugar protagónico con la primera edición del Viva los 90s Fest, que se llevará a cabo el sábado 7 en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva.

El festival reunirá a bandas y artistas internacionales que marcaron la música bailable de esa década, como El Símbolo, Azul Azul, Charly Sosa, The Sacados y Los Rabanes. A ellos se sumarán agrupaciones nacionales como Tapón, La Kuarta, Grupo Requete y Pato Barraza.

Además, el evento incluirá un espectáculo especial de AXE a cargo del brasileño Neto Rangel, con coreografías que evocan los años noventa. Las entradas ya están a la venta por medio de la plataforma eticket.cr.

El Símbolo estará presente en el 'Viva los 90s Fest', en Parque Viva. (Cortesía/La Nación)

Ska Day Festival 2026

El domingo 8 de febrero, la agenda musical continúa con el Ska Day Festival 2026, una jornada dedicada al ska y sus fusiones, que se realizará en Club Oasis, en San Pedro.

El festival contará con la participación de la banda Calibre 57, referente del ska punk centroamericano, así como de La Milixia. Durante todo el día, la música también estará a cargo de los DJ Aggro Fofo y Tony Soul, quienes alternarán en las tornamesas para mantener el ambiente festivo. Las entradas en preventa tienen un costo de $10 y están disponibles en starticket.cr

Este domingo 8 de febrero se vivirá un día dedicado a la música ska. (Instagram/Instagram)

Otras actividades:

— Rezo del Niño en el Museo Nacional de Costa Rica: Se realizará junto al pesebre institucional de la Casa Colonial del Museo Nacional de Costa Rica. Fecha y hora: viernes 6 de febrero de 2026, a las 2 p. m. Entradas: gratuitas para nacionales y residentes con identificación, a partir de la 1 p. m.

— Cine y Shakespeare en Preámbulo: Ciclo cinematográfico dedicado al universo de William Shakespeare, con adaptaciones contemporáneas y funciones especiales de Café Preámbulo, organizado por el Centro de Cine del Ministerio de Cultura y Juventud. Lugar: Sala Gómez Miralles, Centro de Cine. Fecha y hora: viernes 6 de febrero, de 7 p. m. a 9 p. m., y sábado 7 de febrero, de 4 p. m. a 6 p. m. y de 7 p. m. a 9 p. m. Entrada: gratuita, según clasificación por edades de cada película.

— Exposición Japón: una vista histórica y cultural: Muestra que conmemora el 90 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Costa Rica, con una mirada histórica y cultural del país asiático. Lugar: Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Fecha y hora: hasta el 11 de febrero de 2026, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m. Entrada: gratuita.

— La Traviata, ópera en la gran pantalla: Proyección de la aclamada producción de La Traviata, desde The Royal Opera House, en una experiencia que combina la intensidad del cine con la grandeza de la ópera. Lugar: Sala Garbo. Fecha y hora: domingo 8 de febrero, a las 3 p. m. Entradas: ¢5.500.

— Fiestas Patronales Santa María de Dota 2026: Celebración tradicional en honor a Nuestra Señora de la Cueva Santa, con actividades religiosas, desfiles, conciertos bailables, eventos culturales, actividades deportivas y espacios para toda la familia. Lugar: Santa María de Dota, San José. Fecha y hora: hasta el domingo 9 de febrero de 2026, durante todo el día. Entrada: gratuita.

Imagen de la Parroquia de Nuestra Señora de la Cueva Santa, dedicada de las fiestas patronales. (Cortesía Parroquia Nuestra Señora de la Cueva Santa.)

— Festejos de Verano Sarchí 2026: Actividades recreativas y familiares que incluyen campo ferial, comidas, ciudad mágica y espacios de convivencia, en apoyo a la construcción del nuevo edificio de la Cruz Roja local. Lugar: Campo Ferial de Sarchí, Alajuela. Fecha y hora: del jueves 6 al domingo 16 de febrero de 2026, durante el día. Entrada: variable según actividades.

— Feria Nacional de los Cítricos Acosta 2026: Evento que celebra la tradición agrícola del cantón con actividades culturales, exhibiciones, gastronomía y espacios familiares, destacando la producción de cítricos de la zona. Lugar: Agua Blanca, Acosta, San José. Fecha y hora: del jueves 6 al sábado 15 de febrero de 2026, durante varios fines de semana. Entrada: gratuita.

— Verano en el Museo y Museos de noche del BCCR: Los Museos del Banco Central de Costa Rica amplían su horario nocturno con actividades educativas, talleres, visitas guiadas, música y degustaciones gastronómicas, además de promoción 2x1 para nacionales en horario extendido. Lugar: Museos del BCCR, Plaza de la Cultura, San José. Fecha y hora: Hasta el 6 de marzo, jueves y viernes hasta las 7 p. m. Entradas: Disponibles en boletería física. Talleres y visitas requieren inscripción previa.