Agenda cultural del fin de semana ofrece variedad de gastronomía, arte y mucho más

El fin de semana del 28 de febrero y 1°. de marzo ofrecerá opciones culturales para todos los públicos en distintos puntos del Gran Área Metropolitana. Festivales gastronómicos, propuestas artísticas con enfoque femenino y actividades de adopción responsable marcarán la agenda en San José, Heredia, Escazú y Curridabat.

Además, fuera del GAM, hay fiestas patronales y muchas actividades más.

FoodFest 2026

Más de 30 foodtrucks se reunirán en La Sabana ofreciendo comida costarricense, latinoamericana, libanesa, peruana y mexicana. (Cortesía/Cortesía)

El 28 de febrero y 1.° de marzo, el FoodFest 2026 celebrará su edición número 12 en el Parque La Sabana. El horario será de 11 a.m. a 10 p.m. el sábado y de 11 a.m. a 9 p.m. el domingo.

Más de 30 foodtrucks ofrecerán gastronomía costarricense, latinoamericana, libanesa, peruana y mexicana, entre otras opciones. El festival también incluirá un Mercadito de Emprendedores con más de 30 marcas nacionales, espacios pet friendly, zonas de descanso, karaoke y áreas instagrameables.

En la tarima principal se presentarán artistas nacionales como Jorge Chicas, Karina Severino, Marco Jara, Isaac Morera, Dirty Jack, Tapón, La Kuarta, Café con Leche, Dynamo, Son de Calle, Banda Chiqui Chiqui, Colectivo Manteca y Gaviota.

El ingreso es gratuito. El evento contará con seguridad privada y presencia de policía municipal. La organización recomienda usar bloqueador solar, ropa cómoda y llevar abrigo para la noche.

Expo Mascotería en Oxígeno

La Expo Mascotería se realizará en el centro comercial Oxígeno. (Cortesía/Cortesía)

La edición número 16 de Expo Mascotería se realizará este sábado y domingo en el centro comercial Oxígeno, en horario de 10 a. m. a 9 p. m. El ingreso es gratuito.

El evento incluirá jornadas de adopción responsable de perros y gatos, desfiles de razas, concursos de disfraces, talleres de adiestramiento y charlas educativas. El sábado habrá pasarela de zaguas, pasarela French Poodle y concurso Amor de 4 patas y 2 pies. El domingo se realizará desfile de gatos, pasarela Golden Retriever y el show del Mago Albert.

La actividad contará con la participación de fundaciones dedicadas al bienestar animal y con la presencia de emprendimientos y marcas especializadas en productos para mascotas.

ÍRÍRIA SË en Avenida Escazú

ÍRÍRIA SË significa Mujer–Niña Tierra–Naturaleza y es el nombre de la actividad que reunirá a 33 grabadoras de xilografía en Avenida Escazú. (Cortesía/Cortesía)

El encuentro artístico ÍRÍRIA SË (Mujer–Niña Tierra–Naturaleza) se desarrollará el sábado 28 de febrero y el domingo 1°. de marzo en Avenida Escazú, de 9 a. m. a 4 p. m.

La propuesta celebra los 10 años del Colectivo Grabado Mujer y reunirá a 33 grabadoras en una experiencia de xilografía monumental abierta al público. Será la primera vez en el país que se presenta una iniciativa de este tipo en el país.

El público podrá observar impresiones en gran formato realizadas en tela mediante aplanadora industrial. Por seguridad, la experiencia será de observación. Las personas asistentes podrán conversar con las artistas y adquirir obras originales.

Festival Gastronómico de Curridabat

Delegaciones de 11 países se reunirán en Curridabat para una gran oferta gastronómica. (Cortesía/Cortesía)

El primer Festival Gastronómico de Curridabat se realizará este sábado, de 10 a. m. a 6 p. m. en el Parque de Las Embajadas, en Ayarco Sur.

La actividad reunirá delegaciones de 11 países: Chile, China, Colombia, Corea, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Italia, México, Panamá y Perú. Las representaciones ofrecerán platillos tradicionales, exhibiciones artísticas y muestras culturales.

Italia presentará una galería de arte al aire libre y promoverá oportunidades de estudio, mientras que Perú incluirá artesanías junto a su propuesta culinaria. Corea complementará su oferta con muestras culturales como el k-pop. El ingreso será abierto a toda la comunidad.

Otras actividades:

— Concierto ABRAZO, con Luis Enrique Mejía Godoy y El Cañas: Sábado 28 de febrero, a las 8 p. m. en el Teatro Nacional. Las entradas van desde los ¢7.500 hasta los ¢13.000. Disponibles en la boletería del teatro y en línea.

— El Principito: Una aventura musical: Se presentará este sábado a las 6 p. m., y el domingo 1°. de marzo, a las 11 a. m. y 3 p. m., en el Teatro Auditorio Nacional. Las entradas cuestan entre ¢12.000 y ¢20.000 y están disponibles en miboleteria.org y en la boletería física del museo.

— El Electo: La puesta en escena muestra la crisis de un presidente recién electo antes de su primer discurso. Se presentará este sábado a las 8 p. m., en El Escenario, ubicado en Escazú.

— Así de simple: La historia de este montaje teatral retrata los enredos emocionales de Clara y Joaquín con humor y melancolía. Tendrá funciones este sábado, a las 8 p. m., y domingo a las 6 p. m., en el Teatro Espressivo.

La Feria de la papa, en Tierra Blanca de Cartago, ofrece una opción distinta fuera de la GAM para disfrutar de comidas y juegos mecánicos. (albert marin)

— La Osada, la Casada y la Cansada: Tres mujeres se reencuentran en una cafetería y revelan secretos que marcaron su relación. La obra se presentará este sábado en el Teatro Marcia y Maria.

— XII Feria de la Papa y la Cebolla: La Asociación de Horticultores del Irazú realizará dicha feria en la plaza de deportes de Tierra Blanca de Cartago. El sábado y domingo, el horario será de mediodía a 11 p. m. El evento incluirá venta de hortalizas, comidas típicas, música en vivo, juegos mecánicos y recorridos en chapulín por zonas agrícolas.

— Fiestas patronales: Comunidades como La Florida de Tilarán, Quepos y Mercedes Norte celebrarán este fin de semana ferias que incluirán actividades religiosas, música y eventos comunales abiertos a vecinos y visitantes.