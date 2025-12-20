Viva

¡Adiós Maromero! Artista nacional se despide de los escenarios; conozca los detalles de su retiro

El animador y músico infantil, con más de tres décadas de trayectoria, expresó que espera a todos en su despedida ‘con el corazón abierto’

Por Fátima Jiménez
Germán Valverde, conocido en todo el país como Maromero
Germán Valverde, conocido en todo el país como Maromero, se despedirá de los escenarios este sábado. (Tomada de redes sociales )







MaromeroGermán Valverde
