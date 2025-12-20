¡Adiós Maromero! Artista nacional se despide de los escenarios; conozca los detalles de su retiro

Germán Valverde, conocido en todo el país como Maromero, se despedirá de los escenarios este sábado.

El artista costarricense Germán Valverde, conocido como Maromero, se despedirá oficialmente de los escenarios este sábado 20 de diciembre, tras 33 años de trayectoria dedicada a la música y la animación infantil.

Maromero anunció su retiro a través de sus redes sociales, donde invitó a sus seguidores a acompañarlo en su presentación de despedida.

“Toda historia bonita merece una última canción“, escribió el artista, confirmando que la cita será este sábado en el Parque de la Democracia, San José, a la 1 p. m.

El anuncio estuvo acompañado de un mensaje lleno de gratitud hacia las familias que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

“¡Los espero con el corazón abierto!“, escribió Valverde, quien se mostró emocionado de cerrar este capítulo entre risas y canciones.

Maromero anunció su retiro a través de sus redes sociales. (Viviana Vieto/Cortesía)

Formado inicialmente en educación física, Valverde trabajó con jóvenes, incluida la población con discapacidad, lo cual le inspiró a crear a su querido personaje Maromero, concebido como una figura lúdica, amable y cercana a la niñez.

A partir de esa experiencia, comenzó a desarrollar una propuesta artística basada en la música, el juego y el movimiento, con el propósito de fomentar la alegría y la participación de los niños.

En más de tres décadas, animó miles de fiestas infantiles y eventos familiares en todo el país, además de producir canciones y espectáculos para la niñez.

Maromero también ha sido una figura habitual en televisión y actividades masivas. Su propuesta combina música original, coreografías sencillas y humor, poniendo el juego en el centro como una herramienta de aprendizaje y convivencia.

Por su impacto en la cultura popular costarricense, Maromero es considerado uno de los principales referentes del entretenimiento infantil en el país. Su legado perdura en canciones y personajes que siguen vivos en la memoria de niños y adultos.