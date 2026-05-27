Adam Sandler recibe críticas por su ropa en estreno de película de su esposa: fans lo califican de ‘vergonzoso’

Adam Sandler apareció con ropa casual en una alfombra roja junto a Jackie Sandler y generó críticas entre seguidores en redes sociales.

Adam Sandler volvió a llamar la atención por su estilo informal. El actor asistió al estreno de la comedia Office Romance junto a su esposa, Jackie Sandler, pero su elección de vestuario provocó una ola de comentarios en redes sociales.

La presentación de la película reunió a figuras como Jennifer Lopez y Brett Goldstein. Jackie Sandler apareció con un minivestido negro brillante y tacones altos. Mientras tanto, Adam Sandler llegó con un suéter naranja y pantalón azul.

Los colores del atuendo coincidían con los del equipo de baloncesto New York Knicks, franquicia de la que el actor es seguidor. El club avanzó recientemente a las finales de la NBA tras 27 años.

Sin embargo, varios usuarios cuestionaron la apariencia del comediante. Algunos consideraron que pudo utilizar ropa más formal para acompañar a su esposa en un evento importante.

En redes sociales, distintos comentarios señalaron que el actor pudo vestir una camisa y pantalón de vestir. Otros calificaron la escena como “vergonzosa” y afirmaron que el artista intentó demostrar desinterés por la moda.

También hubo críticas relacionadas con la diferencia entre el atuendo de Jackie y el de Adam. Algunos internautas aseguraron que la situación reflejó un doble estándar sobre la forma en que hombres y mujeres son juzgados por su apariencia en eventos públicos.

A pesar de las reacciones, el estilo relajado de Adam Sandler nunca representó un problema para Jackie Sandler.

En declaraciones anteriores a Complex, el actor explicó que su esposa siempre respetó la manera en que él se viste. Según relató, incluso cuando otras personas cuestionaban su apariencia, Jackie defendía que él se sentía cómodo con esa ropa.

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