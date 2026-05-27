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Adam Sandler recibe críticas por su ropa en estreno de película de su esposa: fans lo califican de ‘vergonzoso’

El actor acompañó a Jackie Sandler en el estreno de ‘Office Romance’, pero su atuendo deportivo desató comentarios en redes

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Por O Globo / Brasil / GDA
US actor Adam Sandler and his wife Jackie Sandler attend Netflix's "Office Romance" premiere at the Egyptian theatre in Los Angeles on May 26, 2026. (Photo by Etienne LAURENT / AFP)
Adam Sandler apareció con ropa casual en una alfombra roja junto a Jackie Sandler y generó críticas entre seguidores en redes sociales. (ETIENNE LAURENT/AFP)







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