¿Adam Sandler al Óscar por primera vez? El giro inesperado que lo pone entre los favoritos

Adam Sandler aparece entre los favoritos al Óscar gracias a su papel en 'Jay Kelly', junto a Clooney, según medios especializados

Adam Sandler asistió este lunes 29 de setiembre a la première de la película Jay Kelly, en Nueva York, acompañado de su esposa, Jackie Sandler, y de sus hijas, Sadie, de 19 años, y Sunny, de 16.

El largometraje, en el cual también actúa George Clooney, le abrió por primera vez a Sandler una posibilidad real de ser nominado al Óscar.

A pesar del entusiasmo de la crítica, el actor indicó que se siente satisfecho con haber participado en el proyecto.

La producción estuvo bajo la dirección de Noah Baumbach, conocido por cintas como Historia de un matrimonio (2019).

En esta nueva película, Clooney interpreta a una estrella de Hollywood que enfrenta sus remordimientos durante un viaje de trabajo. Sandler encarna a Ron, el representante del protagonista.

Durante su proyección en el Festival de Cine de Venecia, en agosto, Jay Kelly recibió 10 minutos de aplausos, lo que impulsó la expectativa de cara a la temporada de premios. Medios como Variety calificaron el filme como el gran candidato al Óscar.

La revista especializada mencionó opciones de nominación en Mejor Película, Dirección, Guion Original, Elenco, Actor Principal (George Clooney) y Actor de Reparto (Adam Sandler).

En su más reciente actualización de predicciones, el medio incluyó a Sandler entre los posibles nominados a Mejor Actor de Reparto, junto con Stellan Skarsgård (Sentimental Value), Paul Mescal (Hamnet), Sean Penn (Una batalla tras otra) e Idris Elba (Casa de dinamita).

