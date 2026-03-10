Actriz Sofía Chaverri sorprende al mostrar cómo despega una avioneta: Vea el momento que impactó a muchos

La actriz Sofía Chaverri volvió a sorprender a sus seguidores, esta vez fuera de los escenarios y sobre las alturas. La artista publicó un video en el que mostró sus habilidades como pilota en formación, revelando una faceta poco conocida de su vida.

“Volar en nuestro país es un recordatorio de lo privilegiados que somos, ver el verdor de nuestro territorio, sus montañas, sus costas, sus cuerpos de agua, su belleza natural”, escribió Chaverri en la publicación, mientras se le observa dirigiéndose hacia una nueva aventura aérea.

En el video se aprecia que la actriz estuvo a cargo del despegue de la aeronave, acompañada por sus instructores, quienes se encargaron del resto del trayecto. El vuelo partió del Aeropuerto Tobías Bolaños con destino a Bahía Ballena.

Al llegar, Chaverri comentó que debido a la marea alta no logró ver la cola de la ballena que caracteriza la costa, aunque aseguró que el recorrido fue igualmente hermoso. En su vuelo de regreso sí alcanzó a observar parte de este distintivo paisaje.

“Agradecida por este vuelo tan chiva y por lo mucho que disfruté”, concluyó Chaverri.

En la sección de comentarios, varios seguidores la felicitaron por su desempeño y entusiasmo. “Qué chuzo, mi sueño de niño era ser piloto”. “Amo verte brillar”. “Te felicito, vale mucho la pena animarse, volar y pasear”. “Qué lindo Sofi”, escribieron algunos usuarios.