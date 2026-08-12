Actriz fue besada sin consentimiento por una admiradora en plena alfombra roja: el incómodo momento quedó en video

La actriz india Nikita Rawal vivió un incómodo incidente durante una reciente aparición en una alfombra roja, cuando una admiradora que se acercó a pedirle una fotografía la besó sin su consentimiento.

Rawal posaba para los fotógrafos cuando la mujer se aproximó para solicitarle una foto. La actriz accedió; sin embargo, tras tomarse la fotografía, la admiradora la besó primero en la mejilla y después la sujetó para besarla en los labios.

La intérprete se mostró sorprendida e intentó apartarse. Antes de retirarse, la seguidora volvió a besarla en la mejilla.

El hecho fue captado por las cámaras presentes en el evento y luego se difundió en redes sociales, donde generó reacciones sobre los límites en los encuentros entre figuras públicas y sus seguidores.

Nikita Rawal ha desarrollado su carrera en producciones de la industria cinematográfica del sur de India. En Bollywood ha participado en películas como Black & White, Mr Hot Mr Kool, The Hero – Abhimanyu, Ammaa Ki Boli, Garam Masala y Cute Kamina.

En 2012 incursionó en el cine telugu con Timpa, donde compartió créditos con Vikram Roy e interpretó a una nagin iccha-dhari, personaje mitológico que alude a una serpiente capaz de adoptar forma humana.

Entre sus próximos proyectos figura Roti Kapda Aur Romance, cinta en la que compartirá elenco con Arshad Warsi y Chunky Pandey.