Actriz Marcela Ugalde enfrenta una nueva cirugía luego de varias hospitalizaciones: esto se sabe

Marcela Ugalde sufrió hace unas semanas un accidente al bajarse de su carro y caer en un caño.

La actriz costarricense Marcela Ugalde deberá pasar nuevamente por el quirófano. Así lo reveló uno de sus amigos más cercanos y la información fue replicada por la propia artista en sus redes sociales.

La noticia llega luego de que sufriera complicaciones con la herida producida por una cirugía en su pie izquierdo tras sufrir un accidente al caer en un caño. Esta situación la ha llevado en repetidas ocasiones a ser atendida en el Hospital Calderón Guardia.

Este sábado 8 de agosto, el imitador y artista drag conocido por su personaje Weedny Wax, publicó una fotografía junto a Ugalde y escribió: “Mañana (domingo 9 de agosto) tiene la cuarta operación. Espero que Dios me la cubra para que pronto salga de esta prueba tan grande. Te amamos mucho”.

Esa publicación fue compartida por Ugalde sin brindar más detalles.

Marcela Ugalde replicó la publicación de La Imitadora CR donde le pide a Dios que salga bien su operación. (Captura)

El accidente de Marcela Ugalde y sus complicaciones

El 22 de junio, la actriz subió un video a TikTok en el que reveló que fue hospitalizada tras caerse al bajar de su carro. “Los caños en Moravia no son caños, son zanjas y puse mal el pie y todo el peso cayó sobre mi pie izquierdo”, comentó.

Después de exámenes como ultrasonidos, los médicos detectaron que la intérprete sufrió dos fracturas en el calcáneo. “Ahorita esperando que el doctor determine qué es lo que procede”, agregó entonces.

Aunque afirmó que estaba luchando para volver pronto a los escenarios, la cirugía a la que fue sometida la ha llevado a una compleja y extensa recuperación.

El 29 de junio regresó a su casa, y el 9 de julio volvió a ser hospitalizada por una posible infección.

El incidente ha afectado no solo su salud, sino su estabilidad, pues se dedica completamente a las presentaciones artísticas y, debido a la lesión, no ha vuelto a trabajar.