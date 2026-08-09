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Actriz Marcela Ugalde enfrenta una nueva cirugía luego de varias hospitalizaciones: esto se sabe

La reconocida intérprete ha sufrido complicaciones tras una severa fractura en el pie izquierdo provocada por una caída en un caño

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Por Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.
Marcela Ugalde
Marcela Ugalde sufrió hace unas semanas un accidente al bajarse de su carro y caer en un caño. (Archivo)







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Marcela Ugalde
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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