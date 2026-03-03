Viva

Actriz enciende la polémica al arremeter contra fe cristiana de los jóvenes: ‘Me da pena que necesiten creer en algo...’

Además, la intérprete cargó con dureza contra la Iglesia católica

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Actriz y humorista Silvia Abril desató la polémica en los Premios Goya.
La actriz y humorista Silvia Abril, quien tiene gran trayectoria en el cine español. (Foto por JORGE GUERRERO / AFP/Foto por JORGE GUERRERO / AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
premios GoyaSilvia Abril
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.