Actriz enciende la polémica al arremeter contra fe cristiana de los jóvenes: ‘Me da pena que necesiten creer en algo...’

La actriz y humorista Silvia Abril, quien tiene gran trayectoria en el cine español.

Los Premios Goya 2026 no solo se llenaron de grandes galardones, sino que también provocaron una gran polémica debido a las declaraciones realizadas por la actriz y humorista española Silvia Abril, quien habló sobre la fe, la Iglesia y el involucramiento de los jóvenes en ella.

La controversia se desató cuando a la intérprete se le consultó cuál película de las nominadas le gustaba más; su respuesta fue directa al decir que prefería la cinta Sorda, por encima de Los domingos, película que finalmente terminó siendo la gran ganadora de la noche y que relata la historia de una joven que desea convertirse en monja.

“Me quedo con la película Sorda, porque me parece más necesaria. Me niego a que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano... Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana”, dijo la actriz a diversos medios.

Además agregó: “Lo siento por la Iglesia. Pero menudo chiringuito tienen montado. ¡Se acabó! O sea, se acabó. Vayan saliendo”.

Para los españoles, la palabra “chiringuito” significa un pequeño quiosco o bar al aire libre.

La situación se hizo viral y desató una serie de comentarios en el ámbito de las redes sociales y miembros del mundo del espectáculo. Uno de ellos fue Tomás Páramo, escritor y creador de contenido, quien condenó las declaraciones de la actriz: “Además de no tener sentido, duelen... fue una falta de respeto directa” para quienes profesan la creencia religiosa”.

El filme Los domingos terminó conquistando cinco premios Goya después de que Abril diera sus altisonantes declaraciones. El filme ganó la categoría de mejor película, mejor dirección, mejor guion original, mejor actriz protagonista y mejor actriz de reparto.