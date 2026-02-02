Áncora

De los Goya al Cine Magaly: Disfrute de estas seis películas premiadas en temporada gratuita

Películas de España ganadoras de la 39.ª edición de los Premios Goya incluyen Almodóvar, la película de C. Tangana y otras joyas en ciclo especial.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' es una película de Antón Álvarez, el nombre de C. Tangana.
'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' es una película de Antón Álvarez, el nombre de C. Tangana. (Latido Films/Latido Films)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Premios GoyacineEspañaCine Magaly
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.