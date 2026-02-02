De los Goya al Cine Magaly: Disfrute de estas seis películas premiadas en temporada gratuita

'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' es una película de Antón Álvarez, el nombre de C. Tangana.

En La guitarra flamenca de Yerai Cortés, el artista Antón Álvarez, a quien conocemos mejor como C. Tangana, explora qué es lo que mueve a un artista consagrado al flamenco. O a cualquier arte de tal raigambre cultural. Es un documental que se preocupa por el origen de una pasión desbordante, de una vida entregada a la más efímera de las artes.

Esa película, premiada con el Goya al mejor documental, formará parte de un ciclo internacionales de proyecciones de cintas ganadoras en la 39.ª edición de los máximos reconocimientos del cine en España. La temporada especial se celebrará del 10 al 15 de febrero en el Cine Magaly, con entrada gratuita, según anunció el Centro Cultural de España.

El año pasado dos títulos compartieron el premio a la mejor películas por primera vez. Ambas se exhibirán aquí: El 47, de Marcel Barrena, y La infiltrada, de Arantxa Echevarría.

La primera narra un episodio de organización vecinal y activismo comunitario en torno al transporte público que ocurrió en los años 60 y 70 en Barcelona, en las postrimerías del franquismo.

La segunda, también inspirada en un caso real, cuenta la historia de una agente de seguridad encubierta por ocho años en las entrañas de ETA, la organización independentista vasca involucrada en actos de terrorismo.

Otra película premiada fue Salve María (Mar Coll) que logró el reconocimiento a mejor actriz revelación para Laura Weissmahr. Una escritora, madre reciente, se entera de una mujer francesa que ahoga a sus dos bebés en una bañera.

'Salve María' es una película de Mar Coll. ( Centro Cultural de España/Cortesía de Centro Cultural de España)

Este thriller psicológico logra que, “aun cuando tememos por las cosas que pueda llegar a hacer la protagonista, el espectador no la ve como un monstruo sino como una mujer muy sobrepasada por las circunstancias”, según el crítico Diego Lerer.

Mariposas negras, mejor película de animación en los Goya, conecta a tres mujeres de distintas partes del mundo, en Asia, América y África. En el contexto del cambio climático, sequías, inundaciones y huracanes han trastornado sus vidas, así que en esta historia seguimos su trayecto hacia una vida mejor.

Finalmente, regresa a una función en Costa Rica la más reciente película de Pedro Almodóvar, The Room Next Door (La habitación de al lado). Nominada a 10 Goya, obtuvo tres: mejor guion original, música original y fotografía. La cinta ganó el León de Oro, fue protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore; narra una historia de duelo, muerte y una reflexión sobre el estado del mundo.

Calendario de temporada del Goya

Martes 10 de febrero, 7 p. m.: El 47

Miércoles 11, 6:20 p. m.: La habitación de al lado

Jueves 12, 6:20 p. m.: Salve María

Viernes 13, 6:30 p. m.: La guitarra flamenca de Yerai Cortés

Sábado 14, 6:20 p. m.: La infiltrada

Domingo 15, 6:30 p. m.: Mariposas negras