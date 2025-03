Actriz de los Chinaokes audicionó en ‘Nace una estrella’

¿Se acuerda de los Chinaokes, aquellos videos musicales y humorísticos de crítica social presentados durante el Chinamo de 2024? Uno de ellos, enfocado en el aumento del costo de la vida, tuvo como protagonista a una actriz nacional que hoy busca ser admitida en el concurso de canto Nace una estrella.

Se trata de María José Pereira, quien compartió en sus redes sociales cómo fue el detrás de cámaras durante las audiciones del programa de Teletica.

Majo Pereira es una actriz costarricense con presencia en redes sociales, donde cuenta los procesos de audiciones a obras y programas televisivos. (Archivo/Archivo)

Anteriormente, Pereira había participado en obras de teatro como Cenicienta: un cuento moderno. En el Chinaoke titulado No tengo plata reinterpretó la canción Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler, donde aparece recorriendo un automercado con precios exorbitantes.

Para su audición en Nace una estrella, Pereira cantó Sueños rotos de La Quinta Estación y se mostró entusiasmada tanto antes como después de su presentación. Por el momento, no se ha anunciado si clasificó al concurso.

El jurado encargado de seleccionar a los participantes está conformado por Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica; el cantante lírico Joaquín Yglesias; la soprano María Marta López; y Luis Montalbert, vocalista de la banda costarricense Gandhi.

El presentador de las audiciones es Édgar Silva, quien también será el conductor de los programas en vivo, junto a Johanna Solano y Lisbeth Valverde.

