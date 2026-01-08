Actriz de ‘Juegos del Hambre’ denuncia infidelidad y adicción sexual de su ex y seguidores apuntan a actor de ‘Supernatural’

Leven Rambin publicó un video donde denunció traición y adicción sexual de su exesposo. La ausencia de nombres provocó conjeturas entre fanáticos.

La actriz Leven Rambin, conocida por su participación en la franquicia Juegos del Hambre y en la serie Fire Country, publicó un video en redes sociales donde expuso una experiencia personal vinculada con su divorcio. En la grabación, la intérprete relató que su excompañero sentimental le fue infiel y enfrentaba una adicción al sexo.

En el video, Rambin explicó que decidió contar episodios de su vida privada durante una transmisión en vivo. Señaló que reveló aspectos complejos de su historia personal y detalles relacionados con la ruptura de su matrimonio.

La actriz indicó que sufrió una traición reiterada por parte de su entonces pareja. Afirmó que el hombre sostuvo múltiples relaciones paralelas y que posteriormente contrajo matrimonio con la asistente que ambos compartían en ese momento.

Rambin recordó que, tras sus sospechas, consultó directamente a la asistente sobre una posible relación con su esposo. Según su versión, la mujer negó cualquier vínculo, pese a que la actriz aseguró haber encontrado correos electrónicos, mensajes de texto y comunicaciones privadas que evidenciaban lo contrario.

La intérprete agregó que, tiempo después, ambos formalizaron su relación con un matrimonio. Señaló que cortó todo contacto con ellos y describió la situación como difícil de asimilar.

La falta de un nombre concreto desató especulaciones entre seguidores de la actriz. En los comentarios, algunos usuarios mencionaron al actor Jim Parrack, quien participó en True Blood y Supernatural. Varios mensajes hicieron alusión a personajes interpretados por el actor y comparaciones con la historia narrada por Rambin.

Leven Rambin y Jim Parrack contrajeron matrimonio en 2015 y se divorciaron en 2017. Actualmente, la actriz mantiene una relación con el fotógrafo Dawson Smith, con quien se casó en julio de 2025.

