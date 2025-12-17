Actriz de ‘Harry Potter’ relata el impacto del ‘cancelamiento’ contra su pareja por un video antiguo

Jessie Cave explicó cómo su familia afrontó críticas, pérdidas personales y cambios laborales tras el cancelamiento de su pareja en 2023.

La actriz británica Jessie Cave, conocida por su participación en la saga Harry Potter, expuso las consecuencias que enfrentó su pareja, el comediante Alfie Brown, luego de un proceso de “cancelamiento” ocurrido en 2023 por la difusión de un video grabado ocho años antes.

Cave señaló que el episodio marcó a su familia durante dos años. Describió un periodo de dolor y humillación pública tras la reaparición del material, el cual circuló en redes sociales y generó fuertes críticas contra Brown.

Según información publicada por el Daily Mail, el comediante quedó en el centro de la polémica por videos de 2015 en los que utilizó de forma reiterada un término racista. Brown ofreció disculpas públicas por el lenguaje empleado y explicó que su intención original fue antirracista. Tras la controversia, un espectáculo suyo quedó cancelado y los boletos se reembolsaron.

En una publicación en Instagram, Cave relató que el episodio coincidió con el primer cumpleaños de su hijo menor. Indicó que ese momento dio inicio a una etapa compleja para su familia y evitó centrar el relato en sí misma. Subrayó el impacto emocional que observó en su pareja durante ese proceso.

La actriz agregó que Brown también afrontó la muerte de dos personas cercanas, entre ellas su padre. Detalló que esas pérdidas coincidieron con cambios drásticos en su vida profesional y personal, así como con rupturas de confianza en su entorno laboral. Mencionó que espacios teatrales con los que trabajaron durante más de una década tomaron distancia tras la polémica.

Cave afirmó que la situación mostró una transformación profunda en la vida de Brown, quien perdió oportunidades laborales en ese periodo. Aun así, señaló que el panorama mejoró con el tiempo y que el comediante regresó a los escenarios.

En los comentarios de la publicación, seguidores de la pareja expresaron mensajes de apoyo y reconocimiento por la fortaleza mostrada durante esos años difíciles.

Jessie Cave es madre de cuatro hijos con Alfie Brown, con quien mantiene una relación desde 2014. Los menores se llaman Donnie, de 11 años; Margot, de 9; Tenn, de 5; y Becker, de 3.

La actriz alcanzó notoriedad internacional por interpretar a Lilá Brown en tres películas de la franquicia: Harry Potter y el Misterio del Príncipe (2009) y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, partes 1 y 2 (2010 y 2011).

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.