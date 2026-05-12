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Actriz de ‘American Pie’ se divorcia tras triunfar en OnlyFans y recaudar más de $1 millón

La actriz de 52 años aseguró que vive una nueva etapa personal y profesional tras separarse de Simon Borchert

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Por O Globo / Brasil / GDA
Shannon Elizabeth inicia una nueva etapa en OnlyFans mientras mantiene su labor con animales y evalúa su regreso al cine.
Shannon Elizabeth inicia una nueva etapa en OnlyFans mientras mantiene su labor con animales y evalúa su regreso al cine. (AFP/AFP)







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