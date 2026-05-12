Actriz de ‘American Pie’ se divorcia tras triunfar en OnlyFans y recaudar más de $1 millón

Shannon Elizabeth inicia una nueva etapa en OnlyFans mientras mantiene su labor con animales y evalúa su regreso al cine.

La actriz estadounidense Shannon Elizabeth, reconocida por su papel en las películas American Pie, finalizó su divorcio de Simon Borchert semanas después de abrir una cuenta en OnlyFans. La artista, de 52 años, confirmó el cierre del proceso y calificó la separación como una etapa difícil de su vida.

Elizabeth estuvo casada con Borchert desde 2021. La actriz explicó al medio Page Six que el divorcio representó más que el final de una relación sentimental. Según indicó, la decisión abrió una nueva etapa personal y profesional.

La intérprete afirmó que actualmente se siente más inspirada, creativa y conectada consigo misma. También señaló que afronta esta transición con una nueva visión de propósito.

En abril, apenas dos días después de presentar la solicitud de divorcio, la actriz anunció su ingreso a OnlyFans, plataforma de contenido por suscripción para adultos. Elizabeth aseguró que tomó la decisión para tener mayor control sobre su trabajo y fortalecer la relación con sus seguidores.

La estrategia también generó resultados económicos. Durante las primeras dos semanas en la plataforma, la actriz recaudó más de $1 millón.

Pese al éxito financiero en OnlyFans, Elizabeth dejó claro que no abandonará Hollywood. La actriz afirmó que planea regresar al desarrollo de nuevos proyectos cinematográficos en el corto plazo.

Además, explicó que continuará utilizando su perfil en la plataforma digital como un espacio para acercarse de forma más personal a sus fanáticos.

La actriz también reiteró su compromiso con su fundación enfocada en la protección de los animales y el medio ambiente. Según expresó, esa labor sigue siendo una de sus principales prioridades.

Elizabeth ganó popularidad internacional por interpretar a Nadia en American Pie (1999) y American Pie 2 (2001).

Shannon Elizabeth cerró su divorcio, triunfó en OnlyFans y confirmó que prepara su regreso a Hollywood. (MYCHELE DANIAU/AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.