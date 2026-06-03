Viva

Actriz costarricense recibió millones por error y tomó esta decisión con el dinero

Al revisar su cuenta, la actriz se preguntó: ‘¿Qué es este platal? ¿Por qué tengo tanto dinero?’

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Miles de afiliados fallecidos tienen fondos sin reclamar. OPC-CCSS detalla cómo herederos pueden acceder a estos recursos.
La actriz explicó que, al ver el monto —que ronda aproximadamente los ¢8 millones—, por un momento pensó en las manifestaciones que hizo sobre ganar ese dinero, aunque no de esa forma. (Archivo / Canva stock /Archivo / JANUSZ PIENKOWSKI's Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ActrizDinero
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.