Actriz costarricense recibió millones por error y tomó esta decisión con el dinero

La actriz explicó que, al ver el monto —que ronda aproximadamente los ¢8 millones—, por un momento pensó en las manifestaciones que hizo sobre ganar ese dinero, aunque no de esa forma.

Recientemente, la actriz costarricense Sofía Chaverri vivió un momento inesperado al revisar su cuenta bancaria y descubrir que tenía depositada una suma considerable de dinero.

Según relató, todo ocurrió mientras esperaba un transporte tras salir de un ensayo y aprovechó para pagar algunos servicios desde su cuenta.

“Resulta que salgo de ensayo hoy en la mañana y tenía que pagar servicios de la casa. Entonces digo yo: mientras espero el Uber que pedí, voy a meterme a la cuenta y voy a pagar la luz, el agua y eso. Cuando me meto a la cuenta, digo: ‘Yo, ¿qué es este platal? ¿Por qué tengo tanto dinero en mi cuenta?’. Entonces reviso y veo que me habían hecho una transferencia por $17.748, así para ser exacta”, narró Chaverri.

La actriz explicó que, al ver el monto —que ronda aproximadamente los ¢8 millones—, por un momento pensó en las manifestaciones que hizo sobre ganar ese dinero, aunque no de esa forma.

“Veo el número de cuenta y digo: ‘Suave un toque, esta empresa son clientes míos, ellos sí tenían que hacerme un depósito esta semana’”, recordó. Sin embargo, pronto notó que el monto excedía lo que realmente le debían.

Ante la situación, Chaverri tomó la decisión de actuar con honestidad y contactó a sus clientes para informarles sobre el error en la transferencia.

Sobre la posibilidad de quedarse con el dinero, aseguró que no podría vivir tranquila si lo hacía.

“Dije: ‘Necesito deshacerme de este dinero ya y devolverlo ya para poder estar tranquila’”, afirmó.

La devolución no fue inmediata. Cuando intentó realizar la transferencia, el banco no la aceptó debido a que no es habitual que movilice una suma tan alta. Por ello, tuvo que acudir personalmente a la entidad bancaria para completar el proceso.

La reacción de la actriz le ganó el elogio de sus seguidores, quienes la felicitaron por su honradez y por la decisión de devolver el dinero de manera inmediata.