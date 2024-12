Actriz costarricense Nahomi Mejía clasificó a la final de ‘reality’ de Telemundo ‘Los 50′

La maquillista y actriz costarricense Nahomi Mejía logró obtener la noche de este domingo 8 de diciembre uno de los cinco lugares disponibles que le permitirán disputar la final de la segunda temporada del reality show de Telemundo, Los 50.

La gran final será en vivo este lunes 9 de diciembre por la cadena latina en Estados Unidos, a partir de las 6 p. m. (hora Costa Rica).

De acuerdo con Nahomi ser una de las cinco finalistas es una confirmación más de que los reality shows son lo suyo, pues anteriormente había participado en dos temporadas de Survivor México, el programa de supervivencia de TV Azteca. En ambas ocasiones llegó a la final.

Nahomi Mejía tiene 37 años y vive desde hace dos décadas en México. (Telemundo)

Sin embargo, a diferencia de los anteriores programas, en esta ocasión la costarricense afirma que vivió de una forma más intensa la competencia, pero también aprendió a ser más humana.

“Yo creo que al final estos experimentos son para eso. Yo sé que mucha gente no lo ve así y que obviamente no les va a parecer el juego de los demás, pero yo creo que eso sirve para que la gente observe más la realidad de la vida, de cómo nos comportamos como sociedad. Debemos sentir más empatía por las personas, porque uno no sabe qué situaciones están viviendo los demás”, comentó.

Este reality show es una competencia que reúne a 50 personalidades de la televisión y las aísla de sus vidas cotidianas, para someterse a estrictos retos que obligan a los jugadores a hacer alianzas y crear estrategias para evitar su eliminación, mientras están confinados en una lujosa hacienda. En esta ocasión participaron figuras como Fabián Ríos, Alfredo Adame y Johanna Fadul, entre otros.

Al final solo uno tendrá la oportunidad de llevarse hasta $350.000.

“Aprendí mucho de la convivencia con personalidades y tanta gente que tiene carreras de años. Por ejemplo, me quedo con el señor Alfredo Adame que tiene una trayectoria de muchos años y me quitó muchas creencias que yo tenía de él como figura pública. Para mí es un señor de respeto y admiración porque siempre me apoyó y como que quitó todos esos estereotipos de lo que yo veía en la tele de él. Entonces ahora puedo decir que no hay que juzgar un libro por su portada, hay que conocer lo que tiene dentro”, dice.

Además, a partir de este proyecto, Nahomi descubrió cuál es el camino que quiere seguir como figura pública, pues le apasionan los reality shows.

Hoy más que nunca se siente agradecida con Telemundo por haber puesto sus ojos en ella. Además, aplaudió que la cadena internacional también incluyera a William Mora, otro costarricense, quien avanzó a la semana final de la competencia, pero no llegó a la fase definitiva.

“William sabía que podía contar con mi apoyo, como lo hice en las ocasiones que estuvo sentenciado, siempre le di mi voto y creo que esta es una señal de que los ticos estamos despuntando y ojalá que nuestra participación en reality.

Esta es la primera vez que Nahomi Mejía participa en un 'reality show' de Telemundo. (Telemundo)

Ahora que está en la final, solo le queda pedirle a la comunidad latina en Estados Unidos que voten por ella, pues quiere ser la primera tica que gane un reality de Telemundo.

Los otros finalistas de esta temporada son los mexicanos Roberto Valdez, Robbie Mora y Paola Villalobos, además del peruano Miguel Arce.