Viva

Actriz costarricense Daniela Marín se confiesa tras histórico premio en Cannes: ‘La película me gustó mucho, pero tuve conflicto con mi trabajo’

La intérprete nacional conversó en exclusiva con ‘La Nación’ luego de ser premiada como mejor actriz en la competencia Un certain regard, del prestigioso festival francés

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Siempre soy tu animal materno
Costa Rican actress Daniela Marin Navarro poses during a photocall of the film "Siempre Soy Tu Animal Materno" (Forever Your Maternal Animal) at the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France on May 16, 2026. (Photo by Valery HACHE / AFP) (VALERY HACHE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Daniela Marín NavarroCannesSiempre soy tu animal materno
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.