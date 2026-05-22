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‘¡Te amo, mamita preciosa!’: el emotivo discurso de actriz costarricense en Cannes tras histórico premio

La intérprete tica se dirigió al público luego de ser premiada como una de las mejores actrices en la competencia ‘Un certain regard’, del prestigioso festival de cine

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Por Juan Pablo Sanabria y Fiorella Montoya
Siempre soy tu animal materno
La actriz costarricense Daniela Marín Navarro interpreta a Elsa, protagonista de 'Siempre Soy Tu Animal Materno'. (AFP)







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Festival de Cine de CannesCosta Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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