Actriz costarricense anuncia embarazo seis años después de la pérdida de su hijo

Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia celebran un nuevo embarazo, lo hicieron con un emotivo video contando la historia.

La actriz costarricense Brenda Kellerman y su pareja, el actor mexicano Ferdinando Valencia, anunciaron una noticia que alegró muchos corazones: serán padres nuevamente. La noticia llega seis años después de la pérdida de uno de sus mellizos.

Con un emotivo video, cargado de palabras de agradecimiento, compartieron la noticia con sus seguidores.

“Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño Dante nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día. Hoy, después de seis años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad”, dice la descripción del video.

Valencia relata cómo, el día antes del aniversario de la muerte de su hijo, tuvo un sueño lleno de emociones.

“El universo nos mandó un mensaje donde yo soñé con él. Esto no lo había podido hacer en todo este tiempo y el sueño venía cargado de un mensaje de parte de Dante y una instrucción, la cual seguí al pie de la letra”, explica el actor en el video.

El actor mexicano Ferdinando Valencia y la actriz costarricense Brenda Kellerman, quien ha destacado por su participación en diversos programas en México, comparten constantemente cómo es su vida en familia. (Instagram)

Ese día compró una prueba de embarazo y, juntos, se enteraron de la gran noticia. En el video, ambos se funden en lágrimas y un gran abrazo.

“Hoy el miedo ha sido reemplazado por la gratitud. Este bebé no borra el dolor de haber perdido a nuestro amado niño Dante, pero es la prueba de que su amor es una energía eterna que nos sigue protegiendo. Lo que sucedió esa noche, esa mañana, ese mismo día del aniversario de su partida, no es una casualidad. Es el mensaje que necesitábamos”, expresó el actor.

En medio de las felicitaciones, la costarricense publicó una historia en Instagram para agradecer a quienes los han acompañado en este proceso.

“Gracias infinitas a todas sus palabras llenas de cariño y por acompañarnos en este hermoso milagro de vida. Cada mensaje, cada bendición y cada muestra de amor nos llena el alma. Este bebé llega rodeado de mucho amor y luz”, escribió Kellerman.

La pareja perdió a su mellizo Dante a inicios de agosto de 2019. El bebé, de 100 días de nacido, falleció por causa de una meningitis que contrajo pocos días después del parto.