Viva

Actriz costarricense anuncia embarazo seis años después de la pérdida de su hijo

Brenda Kellerman y el actor mexicano Ferdinando Valencia compartieron con emoción que serán padres. Ellos perdieron a uno de sus mellizos en el 2019

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia celebran un nuevo embarazo, lo hicieron con un emotivo video contando la historia.
Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia celebran un nuevo embarazo, lo hicieron con un emotivo video contando la historia. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Brenda KellermanFerdinando Valencia
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.