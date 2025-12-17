Viva

Actor infantil revelación de 2025 se suma a nueva versión de ‘El exorcista’ junto a Scarlett Johansson

El actor infantil que marcó 2025 da el salto a una de las sagas más icónicas del terror

Por O Globo / Brasil / GDA
Jacobi Jupe y Scarlett Johansson protagonizan una nueva versión de El exorcista, con rodaje en 2026 en Nueva York y dirección de Mike Flanagan.
Jacobi Jupe y Scarlett Johansson protagonizan una nueva versión de El exorcista, con rodaje en 2026 en Nueva York y dirección de Mike Flanagan. (IG/@jacobijupe/ Archivo/IG/@jacobijupe/ Archivo)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

