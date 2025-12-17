Actor infantil revelación de 2025 se suma a nueva versión de ‘El exorcista’ junto a Scarlett Johansson

Jacobi Jupe y Scarlett Johansson protagonizan una nueva versión de El exorcista, con rodaje en 2026 en Nueva York y dirección de Mike Flanagan.

El actor infantil Jacobi Jupe, una de las revelaciones del cine en 2025, integra el elenco de una nueva versión de El exorcista. El proyecto lo reúne con Scarlett Johansson y marca una nueva etapa para la histórica franquicia de terror.

La película surge de una alianza entre Blumhouse y Universal Pictures. El rodaje comenzará en marzo de 2026 en Nueva York. El largometraje contará con guion y dirección de Mike Flanagan. La producción aún no tiene fecha oficial de estreno.

Jacobi Jupe, de 12 años, consolidó su proyección en Hollywood tras su participación en Peter Pan y Wendy en 2023. Su mayor reconocimiento llegó con el drama de época Hamnet: La vida antes de Hamlet, previsto para 2025. Esa cinta, dirigida por Chloé Zhao, figura entre las principales candidatas a las categorías más importantes del Óscar 2026.

De acuerdo con información divulgada por The Hollywood Reporter, esta nueva entrega de El exorcista constituye una historia independiente. La producción no guarda relación narrativa con las películas anteriores de la saga.

La franquicia original nació con El exorcista de 1973, dirigida por William Friedkin y basada en la novela de William Peter Blatty. Aquella película obtuvo 10 nominaciones al Óscar en 1974 y contó con las actuaciones de Linda Blair y Ellen Burstyn.

El director Mike Flanagan goza de reconocimiento en el género de terror. Entre sus trabajos destacan el filme Doctor Sueño de 2019 y las series La maldición de la mansión Bly, Misa de medianoche y La caída de la Casa Usher.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.