Actor español asegura que estuvo a punto de morir cuatro veces en sus viajes por Costa Rica: esto pasó

El artista presenció una balacera contra un vehículo tipo pick-up cerca de una playa

Por Fiorella Montoya
Gorka Otxoa relató haber estado presente durante el tiroteo de una mujer a la salida de un bar en Limón.
Gorka Otxoa relató haber estado presente durante el tiroteo de una mujer a la salida de un bar en Limón, en Costa Rica. (Instagram/Instagram)







Gorka Otxoa
