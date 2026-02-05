Actor español asegura que estuvo a punto de morir cuatro veces en sus viajes por Costa Rica: esto pasó

Gorka Otxoa relató haber estado presente durante el tiroteo de una mujer a la salida de un bar en Limón, en Costa Rica.

Gorka Otxoa, reconocido actor español, dio a conocer que casi pierde la vida en cuatro ocasiones durante viajes que realizó a Costa Rica. La información la reveló en el podcast A las bravas.

La historia estuvo relacionada con situaciones fortuitas y, en otros casos, fue un reflejo de la inseguridad que se vive en algunas calles costarricenses.

La primera de ellas ocurrió en una playa del Pacífico nacional. “Me sacaron del mar porque me ahogaba en una playa del Pacífico, que de pacífico no tiene nada”, comentó.

“Yo soy hombre de mar, he nadado toda mi vida. Era una playa peligrosa, estábamos a la orilla, una ola nos agarró y de repente yo aparecí a 150 metros; salí, otra lavadora (revolcada), ahogado, estaba lejísimos y la corriente no me dejaba nadar”, agregó el actor de Machos alfa.

Un salvavidas de la zona lo salvó. La segunda ocasión fue en una de las montañas costarricenses, cuando viajaba con un grupo de 20 personas y unos tres guías.

“Un descenso de cañón, con cascadas y agua; empezó a llover mucho y teníamos una bajada de 50 metros rapelando. Bajabas y te metías en un desfiladero cerrado al que estaba cayendo agua por todo lado y empezaron a caer piedras; en un momento dijeron desde abajo: ‘Que no baje nadie más’”, contó sobre ese “sufrimiento”, el cual describe como un buen susto.

La tercera y cuarta ocasión los dejó muy asustados, ya que tuvieron que ver con la inseguridad del país, al quedar en medio de dos balaceras en distintos lugares.

“Estábamos en la zona de Limón saliendo de un bar, una mujer nos golpeó y estaba como discutiendo; a los tres segundos se oye ‘pa pa’, dos disparos, y luego vemos que a la mujer que nos golpeó se la llevan porque le habían pegado un tiro en la cabeza”, explicó sobre el recuerdo.

El mal momento no terminó ahí, pues el actor fue luego con sus amigos a la playa y “de repente a una pick-up que iba a cruzar le empiezan a disparar a 20 metros; el carro acelera, casi nos atropella y ya ahí dijimos: ‘Tenemos que irnos a casa’”, finalizó su relato.