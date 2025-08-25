Viva

Actor de Marvel dice que necesitó terapia tras firmar contrato para seis películas y ser descartado luego del fracaso de la primera

El contrato del actor incluía videojuegos y películas, pero Marvel lo excluyó tras la mala recepción del filme

Por O Globo / Brasil / GDA

El actor Kumail Nanjiani afirmó que necesitó terapia luego de su participación en la película Eternals (2021), producción de Marvel que no cumplió con las expectativas comerciales ni críticas.








O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

