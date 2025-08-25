Actor de Marvel dice que necesitó terapia tras firmar contrato para seis películas y ser descartado luego del fracaso de la primera

El actor Kumail Nanjiani afirmó que necesitó terapia luego de su participación en la película Eternals (2021), producción de Marvel que no cumplió con las expectativas comerciales ni críticas.

Nanjiani, de 47 años, interpretó al héroe Kingo en el filme dirigido por Chloé Zhao. La producción reunió a varias figuras reconocidas de Hollywood, pero la respuesta del público y la crítica resultó negativa.

LEA MÁS: Robert Downey Jr. obligó a regrabar escenas clave del nuevo filme de Marvel por este inesperado motivo

Eternals contó con un presupuesto estimado de $236 millones. Su recaudación en taquilla mundial llegó a $402 millones, una cifra considerada baja en comparación con otras entregas del universo Marvel.

Según explicó el artista en el pódcast Working It Out, su contrato contemplaba al menos cinco películas más, así como un videojuego y una atracción de parque temático. Sin embargo, su única reaparición fue con la voz de Kingo en la serie animada What If…?

Nanjiani relató que pasó un año y medio en casa esperando el estreno de Eternals, que coincidió con el periodo posterior a la pandemia de COVID-19. Indicó que el bajo rendimiento de la cinta y sus malas críticas le afectaron tanto que buscó apoyo psicológico.

Kumail Nanjiani enfrentó problemas emocionales luego del fracaso de Eternals y su exclusión de futuros proyectos de Marvel (Jesse Grant/Getty Images for Disney)

El actor creyó que formaría parte del universo Marvel durante los siguientes diez años. Firmó compromisos múltiples con la productora, pero ninguno se concretó tras la decepcionante recepción del filme.

Hasta la fecha, ninguno de los actores de Eternals figura en el elenco de futuras entregas del universo Marvel. Entre estas destacan Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

La interpretación de Nanjiani como Kingo también generó atención por su cambio físico. En redes sociales, especialmente en Instagram, compartió su intensa rutina de ejercicios para cumplir con los requerimientos del personaje.

LEA MÁS: ¿Deadpool en ‘Avengers: Doomsday’? Marvel revela los primeros nombres del elenco oficial

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.