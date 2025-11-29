Actor de ‘Los 4 Fantásticos’ responde a críticas del creador de Deadpool y aviva nuevo conflicto en Marvel

Ralph Ineson, actor de Galactus en 'Los 4 fantásticos', respondió a las duras críticas de Rob Liefeld, creador de Deadpool.

Ralph Ineson, quien interpreta a Galactus en la nueva entrega de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, se convirtió en el centro de un nuevo conflicto público en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La disputa lo enfrenta con Rob Liefeld, creador de Deadpool, quien lanzó una dura crítica sobre los efectos visuales de la película.

Liefeld, figura clave en la historia de los cómics, utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para compartir una escena donde Galactus pisa edificios al llegar a la ciudad. Según él, la secuencia se ve “falsa” y representa una caída en la calidad visual de Marvel. La publicación recibió una respuesta directa del actor británico Ralph Ineson, quien insinuó que el comentario del dibujante revelaba una obsesión con el personaje, acompañando su mensaje con un emoji de risa.

El origen de la tensión entre Liefeld y Marvel se remonta a la compra de 20th Century Fox por parte de Disney, que integró al personaje Deadpool al MCU. Aunque la figura alcanzó popularidad global tras su película en solitario de 2016, cuando todavía estaba bajo control de Fox, Liefeld ha expresado su disconformidad con el trato recibido por parte de Disney en la nueva etapa.

Según explicó en su pódcast Robservations, intentó contactar a Marvel para obtener más crédito en Deadpool & Wolverine (2024), película que marca el debut del personaje en el MCU. Afirmó que sus representantes recibieron gritos por parte de ejecutivos de Disney y que únicamente fue mencionado en los créditos con la fórmula estándar “creado por”, igual que otros autores.

Liefeld también reveló que fue invitado al estreno, pero no a la fiesta posterior. Según él, esto ocurrió tras sus solicitudes de reconocimiento. Además, aseguró que algunas fotografías tomadas con personas del elenco desaparecieron sin explicación.

En enero de este año, el creador confirmó que no volverá a trabajar con Marvel. Su última contribución fue el cómic Deadpool Team-Up #5, publicado en febrero.

A pesar del éxito de Deadpool & Wolverine, Marvel ha concentrado sus esfuerzos en Vengadores: Doomsday, sin confirmar aun si Deadpool tendrá un papel central en esa entrega.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.