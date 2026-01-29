Viva

Actor de Hollywood, famoso por su trabajo con Sandra Bullock, está luchando por su vida

Quinton Aaron protagonizó el filme ‘Un sueño posible’ (’The Blind Side’)

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
'Un sueño posible' fue protagonizada por Quinton Aaron en el papel de Michael Oher y Sandra Bullock como Leigh Anne Tuohy.
'Un sueño posible' ('The Blind Side') fue protagonizada por Quinton Aaron en el papel de Michael Oher y Sandra Bullock como Leigh Anne Tuohy. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Quinton AaronSandra BullockBlind SideUn sueño posible
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.