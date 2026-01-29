Actor de Hollywood, famoso por su trabajo con Sandra Bullock, está luchando por su vida

'Un sueño posible' ('The Blind Side') fue protagonizada por Quinton Aaron en el papel de Michael Oher y Sandra Bullock como Leigh Anne Tuohy.

Tras sufrir una emergencia en su casa, el actor estadounidense Quinton Aaron está luchando nuevamente por su vida. El artista fue el protagonista de la película Un sueño posible (The Blind Side) junto a la famosa Sandra Bullock.​

En marzo del 2025, el actor tuvo una hemorragia interna derivada de una fiebre que empezó con un cuadro de gripe común, lo cual causó que fuera internado de emergencia en un hospital.​

Ahora, el intérprete está hospitalizado de nuevo, pero por causa de una grave caída que sucedió en su casa. Según medios internacionales, Aaron cayó por las escaleras de su vivienda, pero en el centro médico le descubrieron una infección en la sangre y un quiste en su columna. Los médicos siguen realizando pruebas para determinar si esta masa es benigna, explicó el diario El País, de España.​

En menos de un año, el actor Quinton Aaron, famoso por su trabajo junto a Sandra Bullock en la película 'Un sueño posible' ('The Blind Side'), fue hospitalizado por segunda vez. (Archivo)

El artista, de 41 años, permanece en vigilancia, y además fue intubado para que pudiera respirar.​

La esposa de Aaron contó a medios internacionales que, previo al accidente en las escaleras, había perdió la sensibilidad en sus piernas. Agregó que, días antes de la caída, había sufrido dolor en el cuello y en la espalda. Incluso, durante el traslado en ambulancia hacia el hospital, el artista perdía y recuperaba la consciencia.​

La familia de Aaron y el grupo Veterans Aid Network organizaron una colecta de dinero para sufragar los gastos médicos. En la solicitud explicaron que el actor “está luchando por su vida”.​