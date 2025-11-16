Actor de ‘Grey’s Anatomy’ recibió un diagnóstico de cáncer que sorprendió por su coincidencia con la serie

James Pickens Jr. asistió el 7 de mayo de 2025 a la celebración por los 20 años de Shondaland, en el museo Paley, en Nueva York.

El actor James Pickens Jr., quien interpreta al Dr. Richard Webber en las 22 temporadas de Grey’s Anatomy, informó que recibió un diagnóstico de cáncer de próstata a inicios de año. El anuncio generó un fuerte impacto entre sus seguidores, debido a que su personaje en la serie enfrenta una condición médica similar.

El actor compartió la noticia por medio de una entrevista con la plataforma Black Health Matters, donde explicó que el cáncer de próstata ha afectado a varios miembros de su familia, incluidos un primo de 90 años, su hijo y otros hermanos. Ninguno falleció a causa de esta enfermedad, según dijo.

Pickens explicó que mantiene un seguimiento constante de su salud desde hace más de tres décadas. Comenzó a realizarse exámenes físicos anuales hace 34 años y la prueba de antígeno prostático específico (PSA) desde los 41. En la actualidad, tiene 73 años.

El urólogo le indicó que su disciplina médica fue clave. Gracias a su constancia, los especialistas detectaron el cáncer en una etapa temprana, lo que permitió que los médicos optaran por una cirugía como tratamiento inicial.

Pickens señaló que presenta una variante poco común de la enfermedad, razón por la cual los médicos decidieron actuar con precaución y dar seguimiento riguroso al caso. Agregó que los especialistas no habían visto una detección tan temprana como la suya, y confirmó que el cáncer no se extendió a otras partes del cuerpo.

Después de su experiencia, el actor comenzó a utilizar su influencia para promover la prevención y el diagnóstico temprano entre la población afrodescendiente, especialmente a través de redes sociales y contenidos en video.

La respuesta del público no se hizo esperar. Usuarios en redes sociales afirmaron que el testimonio los emocionó, especialmente por el vínculo entre el actor y su personaje. Otros resaltaron la importancia de realizarse exámenes médicos y de estar atentos a los antecedentes familiares.

