Actor de ‘Better Call Saul’ habla de su lucha contra las adicciones: ‘No podía pasar ni un solo día sin drogas ni alcohol’

El actor Patrick Fabian interpretó a Howard Hamlin, socio del bufete Hamlin, Hamlin & McGill, en la serie 'Better Call Saul'.

El actor estadounidense Patrick Fabian, figura de icónicas series de televisión como Better Call Saul y Anatomía de Grey (Grey’s Anatomy), conmovió a sus seguidores con una publicación en redes sociales en la que confesó una dura lucha que ha enfrentado contra el alcoholismo y las drogas.

El intérprete de cine, televisión y teatro cuenta con más de 30 años de trayectoria y ha participado en títulos como Desperate Housewives, Veronica Mars, Criminal Minds, NCIS y Friends. En el cine tuvo un importante papel en El último exorcismo como el reverendo Cotton Marcus.

En Better Call Saul, su papel más conocido, interpretó a Howard Hamlin, socio del bufete Hamlin, Hamlin & McGill.

“Hace 20 años levanté la mano y pedí ayuda porque no podía pasar ni un solo día sin drogas ni alcohol. Fue la mejor decisión que he tomado”, manifestó en un amplio posteo que publicó en Facebook sobre su lucha contra las adicciones.

El artista aprovechó para compartir un mensaje importante para quienes sufren el dolor de una adicción y es buscar ayuda; como en su caso, fue sumarse al programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos.

“Desde luego, no soy un santo ni una persona perfecta, pero llevo dos décadas sin consumir, un día a la vez, y la vida es mejor”, agregó.

Manifestó que está muy agradecido por la ayuda de muchas personas que estuvieron a su lado y lo “guiaron fuera de la oscuridad con su ejemplo de vida sobria”.