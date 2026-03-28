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Actor de ‘Better Call Saul’ habla de su lucha contra las adicciones: ‘No podía pasar ni un solo día sin drogas ni alcohol’

El intérprete también ha destacado en series como ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Friends’, en el cine es reconocido por su trabajo en ‘El último exorcismo’

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Por Jessica Rojas Ch.
Patrick Fabian Better Call Saul
El actor Patrick Fabian interpretó a Howard Hamlin, socio del bufete Hamlin, Hamlin & McGill, en la serie 'Better Call Saul'. (Facebook)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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