Actor costarricense Gary Centeno estuvo hospitalizado tras ganar reality de Telemundo; esto fue lo que pasó

El actor ganó La isla: Desafío extremo tras casi tres meses de aislamiento y pruebas físicas en el Caribe.

El actor costarricense Gary Centeno informó que salió del hospital luego de permanecer varios días internado por diversos problemas de salud, relacionados con su participación en el reality de Telemundo ‘La isla: Desafío extremo’.

El artista compartió el diagnóstico mediante una publicación en redes sociales, en la que destacó la importancia de cuidar la salud, especialmente en estas fechas.

Centeno explicó que solo su círculo cercano conocía la situación médica que enfrentó. Según detalló, los médicos decidieron dejarlo hospitalizado para realizarle varios estudios, debido a la complejidad de los problemas respiratorios que presentó. El actor aseguró que los resultados descartaron complicaciones graves.

“La salud es lo más valioso que tenemos. Solo mis amigos cercanos y familiares sabían de esta situación. Me dejaron internado varios días porque presenté neumonía, bronquitis y asma”, escribió el artista, confirmando que ya recibió el alta médica.

Centeno añadió que los médicos también le realizaron resonancias en los hombros, debido a lesiones que arrastró tras su participación en el reality. Indicó que los exámenes no evidenciaron daños de gravedad y que su evolución fue positiva.

Centeno relacionó su estado de salud con el desgaste físico y emocional que vivió durante la competencia. Según señaló, el estrés acumulado en la isla, sumado a sus antecedentes respiratorios, afectó su condición física tras finalizar el programa.

Los médicos realizaron múltiples estudios a Gary Centeno, incluidas resonancias en los hombros, y descartaron lesiones de gravedad. (Instagram/Instagram)

Centeno ganó La isla: Desafío extremo el pasado 1.° de diciembre. En la final, celebró con euforia su triunfo, luego de casi tres meses de aislamiento en una isla remota del Caribe, donde 18 participantes enfrentaron pruebas físicas y de supervivencia extrema.

Tras recibir el alta médica, el actor indicó que ya se encuentra en proceso de recuperación, con el objetivo de retomar poco a poco sus actividades habituales.