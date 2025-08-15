Actor costarricense continúa dando pasos de gigante en Hollywood: Esta es su nueva película

El costarricense Daniel Zovatto forma parte del elenco de The Basics of Philosophy, el nuevo largometraje del director y guionista Paul Schrader.

La información fue publicada por The Hollywood Reporter, medio que confirmó la participación del actor junto a figuras como Bill Pullman, Shiloh Fernandez, Dana Delany y Karl Glusman.

En el filme también actúan Jack Huston y Sofia Boutella, anunciados previamente como protagonistas.

La historia gira en torno a un profesor de filosofía reprimido, interpretado por Huston, que enfrenta una culpa persistente por una decisión de su pasado. La trama da un giro cuando la víctima reaparece inesperadamente en su vida.

Daniel Zovatto integra un elenco con Jack Huston, Sofia Boutella y Bill Pullman. (Instagram: Daniel Zovatto/Instagram: Daniel Zovatto)

Schrader, responsable de clásicos como Taxi Driver y American Gigolo, dirigió la cinta a partir de su propio guion.

El proyecto cuenta con la producción de Braxton Pope y David Wulf, quienes ya habían colaborado con él en The Card Counter, estrenada en 2021 tras su paso por el Festival de Cine de Venecia.

Zovatto, radicado en Estados Unidos desde hace varios años, ha destacado en producciones de alto perfil y papeles recurrentes en series estadounidenses.

Su trayectoria incluye títulos como Lady Bird (2017), Don’t Breathe (2016), It Follows (2014), la miniserie Station Eleven (2021), Penny Dreadful: City of Angels (2020), El exorcista del papa (2023) y La mujer del momento (2024).