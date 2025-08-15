Viva

Actor costarricense continúa dando pasos de gigante en Hollywood: Esta es su nueva película

El artista ha participado en filmes como ‘Lady Bird’, ‘It Follows’ y ‘La mujer del momento’

Por Fiorella Montoya

El costarricense Daniel Zovatto forma parte del elenco de The Basics of Philosophy, el nuevo largometraje del director y guionista Paul Schrader.








Daniel ZovattoThe Basics of PhilosophyHollywood
Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

