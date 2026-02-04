Viva

Actor aparece irreconocible 30 kilos más delgado, calvo y con barba gris junto a Keanu Reeves

El actor y director reapareció 30 kilos más delgado y con barba gris durante la promoción del filme ‘Outcome’, donde comparte elenco con Reeves, Diaz y Matt Bomer

Por O Globo / Brasil / GDA
Jonah Hill llamó la atención por su apariencia irreconocible en 'Outcome', producción que reúne a Keanu Reeves, Cameron Diaz y un elenco de alto perfil.
Jonah Hill llamó la atención por su apariencia irreconocible en 'Outcome', producción que reúne a Keanu Reeves, Cameron Diaz y un elenco de alto perfil. (O Globo/GDA)







