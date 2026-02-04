Actor aparece irreconocible 30 kilos más delgado, calvo y con barba gris junto a Keanu Reeves

Jonah Hill llamó la atención por su apariencia irreconocible en 'Outcome', producción que reúne a Keanu Reeves, Cameron Diaz y un elenco de alto perfil.

Un exastro juvenil de inicios de los años 2000, con dos nominaciones al Óscar, sorprendió al público durante la promoción de su nueva película. El actor apareció 30 kilos más delgado, sin cabello y con una barba gris voluminosa, una imagen que generó revuelo entre seguidores y cinéfilos.

La transformación física llamó tanto la atención que incluso opacó la expectativa por la reunión en pantalla de Keanu Reeves y Cameron Diaz, dos figuras ampliamente reconocidas en Hollywood.

El actor es Jonah Hill, recordado por títulos como Supercool, El lobo de Wall Street y El hombre que cambió el juego. En esta ocasión, Hill asumió un doble rol en la película Outcome, que todavía no cuenta con título en español. Este proyecto marcó su tercer trabajo como director.

Las imágenes difundidas en redes sociales generaron confusión entre los seguidores. Muchos no identificaron de inmediato a Hill mientras celebraban el regreso de Cameron Diaz tras su retiro y una nueva aparición de Keanu Reeves en el cine. La sorpresa por el cambio físico del actor dominó los comentarios en plataformas digitales.

Jonah Hill el 9 de enero del 2014 en la premiere de "El lobo de Wall Street". (Joel Ryan)

La sinopsis de Outcome gira en torno a un exastro infantil interpretado por Reeves. El personaje enfrenta un intento de extorsión relacionado con un video comprometedor de su pasado. Ante esa amenaza, inicia una búsqueda de redención personal con el objetivo de enfrentar sus conflictos y evitar el rechazo público.

En la historia, Cameron Diaz y Matt Bomer encarnan a los mejores amigos del protagonista. Jonah Hill interpreta a un abogado especializado en manejo de crisis, un papel clave dentro del conflicto central. El elenco también incluye a Martin Scorsese, David Spade y Kaia Gerber.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.