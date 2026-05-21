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Abuchean y silban a Fito Páez en pleno concierto: así reaccionó el artista

El miércoles, el artista argentino se presentó en el Movistar Arena de la capital de su país y cantó completo su último disco ‘Novela’

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Por La Nación/Argentina/GDA y Jessica Rojas Ch.
21\09\22 Parque Viva, Anfiteatro como parte de su gira internacional El amor 30 años después del amor; el cantante argentino Fito Páez se presento este jueves en nuestro país. En la foto: Fotos: Jorge Navarro para La Nación
En el 2022, el argentino Fito Páez se presentó en Costa Rica como parte de su gira 'El amor después del amor'. (Archivo)







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Fito Paez
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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