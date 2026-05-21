Abuchean y silban a Fito Páez en pleno concierto: así reaccionó el artista

En el 2022, el argentino Fito Páez se presentó en Costa Rica como parte de su gira 'El amor después del amor'.

El cantautor argentino Fito Páez es uno de los más grandes exponentes de la música latinoamericana, pero eso no lo exime de que su público no siempre esté contento con sus conciertos y que en plena presentación reciba abucheos y silbidos; eso fue lo que pasó la noche del miércoles 20 de mayo en el show que presentó en el Movistar Arena, ubicado en Buenos Aires.

De acuerdo con La Nación de Argentina, al inicio de su recital, el argentino interpretó canciones de su más reciente álbum de estudio titulado Novela, una decisión que parece decepcionó a muchos asistentes al recital, quienes mostraron su molestia con abucheos y silbidos.

Ante la reacción del público, el artista manifestó: “Los quiero escuchar allá atrás. Silbaron muchísimo, ahora a cantar”. Esto lo dijo cuando terminó de interpretar Novela y dio paso a sus temas más conocidos.

“Fito inició el concierto avisando que iba a cantar su disco nuevo entero, porque es como una historia en orden cronológico. Después tocó todos los hits, uno atrás de otro, pero se lo notaba muy enojado y hablando con un tono irónico constantemente”, contó una de las asistentes a La Nación.

Otro aspecto que enojó a la audiencia fue el retraso en el horario de salida de Páez al escenario; según usuarios en redes sociales, el rosarino arribó a la tarima 30 minutos después de lo pactado. “Nunca vi tanta gente irse en medio de un show. Empezó media hora más tarde”, expresó una persona en redes sociales. Distintos usuarios también señalaron que esto afectó a aquellas familias que viajaron desde diferentes zonas del interior del país para ver el concierto.

Tras lo ocurrido, Páez se refirió al hecho indirectamente, reposteando el mensaje de un fan que publicó: “Hoy Fito tocó de pe a pa su disco Novela. Muchos apreciamos el regalo, otros viven de la inmediatez y la estupidez descontrolada. Simplemente perdieron la capacidad de escuchar un disco entero, triste”.