A tres años de la muerte de Isabel II, ¿qué pasó con sus queridos corgis Muick y Sandy?

Los icónicos perros de la reina Isabel II encontraron un nuevo hogar en Windsor. Hoy viven bajo el cuidado de Sarah Ferguson, en Royal Lodge

Por La Nación / Argentina / GDA
Los corgis de Isabel II ahora viven en Windsor con Sarah Ferguson. Mantienen una vida tranquila y simbolizan el legado de la monarca. (Tomada de internet)







