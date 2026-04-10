A presentadora de Canal 7 le pasó en vivo una de esas cosas que no ocurren dos veces: vea el inesperado momento

Como si se tratara de magia o de alguna desconocida fuerza de la naturaleza hablando, una presentadora de Canal 7 vivió una de esas casualidades que muy rara vez se repiten y que alegran a cualquiera.

Todo ocurrió cuando el programa Buen día terminó de presentar sus titulares y las cámaras de Teletica iniciaron a transmitir desde el set de una forma poco usual: en un plano a detalle que no se acostumbra.

Gracias al zoom se pudo apreciar la belleza de una pequeña mariposa celeste posada inmutable en el vestido de Natalia Monge. Y así se mantuvo por minutos, a pesar de que Monge se movía y hablaba.

Si ya era curioso el detalle, más singular lo convertía el hecho de que el animalito era de un tono muy similar a la vestimenta de Natalia, lo que prácticamente lo hacía camuflarse.

“Me siento tan extraña, fue como muy raro. Yo vi a la mariposita que llega, viene, viene y se quedó ahí. Bendito Dios por este jardín tan lindo”, dijo la presentadora.

Una mariposa se posó sobre Natalia Monge en 'Buen día'

Ante consulta de La Nación, la propia humorista confirmó que nunca había vivido algo así y que sintió una linda emoción.

“Nunca me había pasado que una mariposa se posara en mí con semejante calma y quietud y menos que permaneciera tanto rato, fueron como 7 minutos. Sentí demasiada paz, fue muy lindo”, detalló.

De inmediato, Ítalo Marenco y las demás conductoras comenzaron a conversar sobre qué significado supersticioso podría tener un detalle así. “Es abundancia”, “Buenas nuevas”, “¿Será un ancestro que le quiso decir algo?”, fueron algunos de los comentarios de las figuras del programa.

Por supuesto, el tema también dio para las bromas. Incluso, el abogado Pedro Beirute, invitado recurrente del programa, se sumó con humor: “Yo lo que quiero saber es ¿qué significa cuando a uno se le posa en la cadera un zopilote?”.