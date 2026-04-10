Viva

A presentadora de Canal 7 le pasó en vivo una de esas cosas que no ocurren dos veces: vea el inesperado momento

La conductora se topó con una casualidad que la emocionó y hasta despertó supersticiones en el set

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Natalia Monge, presentadora e imitadora
Natalia Monge vivió una sorpresa en Canal 7. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Buen díaNatalia MongeTeleticaCanal 7
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.