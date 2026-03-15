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5 películas de acción en Netflix que debe ver si le gustó ‘Máquina de guerra’

Si ‘Máquina de guerra’ le dejó con ganas de más adrenalina, estas cinco películas de acción disponibles en Netflix ofrecen misiones peligrosas, soldados de élite y combates intensos que pueden engancharlo desde el primer minuto

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Por El Comercio / Perú / GDA
Cuándo va a empezar Netflix a cobrarle a los usuarios por compartir sus cuentas
'Máquina de guerra' lidera el interés en Netflix. Estas cinco películas de acción ofrecen historias similares para los fanáticos del género. (Shutterstock)







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El Comercio

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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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