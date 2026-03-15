5 películas de acción en Netflix que debe ver si le gustó ‘Máquina de guerra’

'Máquina de guerra' lidera el interés en Netflix. Estas cinco películas de acción ofrecen historias similares para los fanáticos del género.

La película Máquina de guerra (War Machine) se convirtió en uno de los títulos más vistos de Netflix desde su estreno el 6 de marzo de 2026. La historia de un grupo de soldados que enfrenta una amenaza desconocida durante una prueba militar atrajo a los seguidores del cine de acción y ciencia ficción.

La producción se ubicó en el Top 10 de películas más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras regiones. El filme muestra a un grupo de aspirantes a Rangers del Ejército estadounidense que debe sobrevivir a una prueba extrema. Durante la misión aparece una amenaza letal que cambia el rumbo de la operación.

La cinta fue dirigida, coproducida y coescrita por Patrick Hughes. El elenco incluye a Alan Ritchson, Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Keiynan Lonsdale y Daniel Webber.

La trama sigue a un soldado marcado por un trauma del pasado. Esa experiencia lo motiva a participar en la exigente selección militar.

El protagonista, identificado como soldado 81, debe utilizar todas sus habilidades para intentar sobrevivir junto con sus compañeros.

Si ya vio esta producción y busca algo similar para el fin de semana, estas son cinco películas de acción disponibles en Netflix que pueden interesarle.

1. ‘Rescate imposible’

La película Rescate imposible es dirigida por William Eubank, quien también coescribió el guion con David Frigerio.

El elenco está encabezado por Liam Hemsworth, Russell Crowe, Luke Hemsworth, Ricky Whittle y Milo Ventimiglia. El rodaje principal inició en setiembre de 2022 y finalizó en noviembre de 2022 en Gold Coast, Queensland.

Sinopsis: Tras una operación fallida de las Fuerzas Especiales en Filipinas, un soldado novato depende de un piloto de dron de la Fuerza Aérea para sobrevivir en territorio hostil.

2. ‘Proyecto extracción’

Proyecto extracción es una comedia de acción dirigida y editada por Scott Waugh. El guion fue escrito por Arash Amel.

La historia reúne a Jackie Chan y John Cena, junto con Ma Chunrui y Pilou Asbaek. La trama se centra en Luo Feng y Chris Van Horne, dos soldados que unen fuerzas para rescatar a trabajadores atrapados en una refinería.

Sinopsis: Dos soldados de élite deben escoltar a civiles a través de una zona llena de disparos y explosiones para evitar que un grupo rebelde tome el control de una reserva de petróleo.

3. ‘Contraataque’

La producción mexicana Contraataque es dirigida por Chava Cartas y escrita por José Rubén Escalante Méndez.

La historia sigue al capitán Armando Guerrero, interpretado por Luis Alberti, y a su equipo de élite. El grupo se convierte en objetivo del criminal Josefo Urías alias Aguijón, líder del cartel El Enjambre.

Sinopsis: Tras rescatar a dos rehenes y ganar un nuevo enemigo, el capitán Guerrero y su escuadrón enfrentan la emboscada de un grupo criminal.

4. ‘Atrapaalmas’

La película polaca Atrapaalmas es dirigida y coescrita por Daniel Markowicz.

La historia sigue a un exmilitar que acepta rastrear una arma capaz de crear asesinos extremadamente violentos. La misión cambia cuando su propio hermano resulta afectado por el dispositivo.

Sinopsis: Un exsoldado busca una peligrosa arma que transforma a las personas en asesinos. La operación se convierte en una misión personal cuando su familia sufre las consecuencias.

5. ‘Agente bajo fuego’

Agente bajo fuego es una película de acción y suspenso dirigida por Ric Roman Waugh.

El reparto incluye a Gerard Butler, Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Tim Blake Nelson, Piper Perabo, Nick Nolte y Danny Huston. La producción forma parte de la saga Olympus Has Fallen.

Sinopsis: El agente del Servicio Secreto Mike Banning se ve obligado a huir después de que lo incriminan por un ataque mortal contra el presidente de Estados Unidos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.