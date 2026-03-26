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20 años después, la emoción sigue intacta: The Killers conquistó Costa Rica con un show electrizante

La banda ofreció un espectáculo de hora y media con 19 canciones, entre ellas éxitos como ‘Mr. Brightside’, ‘Human’ y ‘When You Were Young’

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Por Fiorella Montoya y Carlota Zamora González
The Killers
The Killers reunió a cerca de 16.000 personas en Parque Viva, en un concierto que confirmó su fuerte conexión con el público costarricense. (Carlota Zamora)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Carlota Zamora González

Carlota Zamora González

Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual y en la sección de Mundo. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

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