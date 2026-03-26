20 años después, la emoción sigue intacta: The Killers conquistó Costa Rica con un show electrizante

The Killers reunió a cerca de 16.000 personas en Parque Viva, en un concierto que confirmó su fuerte conexión con el público costarricense.

Algunos esperaron 20 años, otros tan solo ocho, para corear los grandes clásicos de la banda estadounidense The Killers. La agrupación, que ya se había presentado en Costa Rica en 2018, nuevamente erizó la piel de sus seguidores y abarrotó este miércoles 25 de marzo el Parque Viva, devolviendo a más de uno a esa época cuando las canas aún no asomaban en su cabellera.

La banda sacó todo su arsenal y, durante hora y media, encantó a los presentes con un repertorio de 19 canciones. En medio de un juego de luces impecable y una “K” enorme presidiendo el escenario, miles de voces se unieron para corear a la agrupación que acompañó sus mejores momentos de juventud.

La banda oriunda de Las Vegas apostó y ganó. No solo cautivó a quienes los siguen desde sus inicios, sino también a los más pequeños, quienes han recibido la herencia musical y, aun con apenas 10 años, ya tienen sus temas favoritos.

Incluso, hubo quienes cruzaron fronteras, como una pareja hondureña que tomó un vuelo solo para ver por primera vez a su banda favorita; definitivamente, el esfuerzo valió la pena.

Una pareja hondureña viajó desde su país a Costa Rica exclusivamente para ver la presentación de The Killers. Su canción más esperada era 'Just another girl', la cual pudieron disfrutar durante el concierto. (Carlota Zamora González /Carlota Zamora)

Un viaje intenso de no retorno

La noche fue, sin duda, una de las mejores vividas en el recinto de Alajuela. Cerca de 16.000 personas tomaron un inusual miércoles para adentrarse en un viaje intenso que comenzó con la banda costarricense Entre Líneas.

“Este es el sueño de toda mi vida... estamos orgullosos de abrirle a una de nuestras bandas favoritas”, dijo Mau Madriz, vocalista del grupo, evidentemente emocionado.

El tiempo se consumió, las luces se apagaron y solo quedó una multitud ansiosa por buen rock alternativo. Al ser las 8:25 p. m., las pantallas proyectaron la imagen de una obra de arte que mostraba a un hombre y una mujer, mientras los músicos se acomodaban para las primeras notas de My Own Soul’s Warning.

Rayos aparecieron en las pantallas junto a una explosión de confeti que anticipaba una velada electrizante. El vocalista Brandon Flowers saltó al escenario con fuerza y elegancia, luciendo un traje negro de lentejuelas.

El primer clásico desató la locura: pocos celulares grababan mientras un Anfiteatro lleno brincaba al ritmo de When You Were Young, en una pieza donde la energía contagiaba a cualquiera.

El vocalista Brandon Flowers interactuó en español con el público, lo que provocó una reacción eufórica entre los asistentes. (Mario Madriz)

La sorpresa llegó cuando Flowers se dirigió al público en español: “¿Cómo están, ticos? ¿Cómo la están pasando... pura vida? Si hay algo con lo que pueda ayudarles, por favor háganmelo saber; creo que vinieron a pasarla bien esta noche".

Sus palabras provocaron el rugido de la multitud, que siguió coreando temas como Jenny Was a Friend of Mine, Smile Like You Mean It y Shot at the Night.

La agrupación celebra más de 20 años de trayectoria y llegó al país tras exitosas presentaciones en el festival Asunciónico en Paraguay y el Estéreo Picnic en Colombia. Costa Rica no se quedó atrás con un espectáculo de primer nivel, marcado por solos de guitarra, batería y cánticos al unísono.

Brandon Flowers parecía invocar a sus seguidores al gritar “Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica”, antes de dar paso a The Man, Somebody Told Me y una de las más esperadas: Human.

Probablemente fue la canción más disfrutada; entre el bombo de la batería y los acordes del bajo, el público alzó las manos en un momento que quedará grabado para siempre.

La atmósfera cambió y bajó las revoluciones cuando el piano de Dustland empezó a sonar. Los celulares aparecieron finalmente para capturar una imagen digna del recuerdo, con las luces en alto mientras el vocalista entonaba la melodía.

Cerca del final, la energía continuaba al tope con temas como Runaways, Read My Mind y Caution.

La noche cerró de forma perfecta con los fans agotando su último aliento en All These Things That I’ve Done, Bones, Just Another Girl y, por supuesto, Mr. Brightside. Fue el broche de oro para una jornada que demostró que, para disfrutar de la buena música, no existen edades ni paso del tiempo.