12 series de Netflix que mantienen el nivel de principio a fin y atrapan con cada episodio

Netflix tiene series que sostienen el interés durante toda la trama y combinan actuaciones sólidas con historias intensas y adictivas.

Netflix tiene cientos de producciones en su catálogo. Sin embargo, pocas logran mantener la calidad durante toda la historia. Algunas destacan por sus giros inesperados, otras sobresalen por sus actuaciones o por la tensión constante en cada capítulo.

Series como Dark, The Crown y Gambito de reina lograron consolidarse entre las favoritas del público y de la crítica. También existen producciones más recientes como Adolescencia y Emergencia radioactiva, que generaron conversación por sus historias intensas y su alto nivel de producción.

A continuación, una selección de 12 series de Netflix que sostienen el interés de inicio a fin y que se pueden maratonear sin perder ritmo.

Adolescencia (2025)

La miniserie se convirtió en una de las grandes ganadoras del Emmy 2025. La historia gira alrededor de un niño de 13 años acusado de homicidio. El caso transforma la vida de toda su familia.

La producción tiene cuatro episodios filmados en plano secuencia. Philip Barantini dirigió la serie y Stephen Graham participó en el guion junto con Jack Thorne.

El elenco incluye a Owen Cooper, Christine Tremarco y Stephen Graham.

Género: drama criminal

Temporadas: 1

Episodios: 4

Calificaciones: 97% en Rotten Tomatoes y 8,1 en IMDb

Emergencia radioactiva (2026)

La producción brasileña aborda el accidente del Cesio-137 ocurrido en Goiânia. La historia muestra el impacto de la radiación en cientos de miles de personas y sigue la investigación de un joven físico nuclear.

La trama también expone la respuesta de las autoridades y las consecuencias para la población afectada.

Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Bukassa Kabengele y Alan Rocha integran el reparto principal.

Género: drama y suspenso

Temporadas: 1

Episodios: 5

Calificaciones: 89% en Rotten Tomatoes y 7,6 en IMDb

The Crown (2016)

La serie relata la vida de la reina Isabel II desde 1947 hasta inicios de los años 2000. Cada temporada retrata una etapa distinta de la monarquía británica y mezcla conflictos políticos con situaciones familiares.

Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton interpretaron a la monarca en distintas etapas.

Matt Smith, Tobias Menzies y Jonathan Pryce dieron vida al príncipe Felipe.

Género: drama histórico

Temporadas: 6

Episodios: 60

Calificaciones: 81% en Rotten Tomatoes y 8,6 en IMDb

Dark (2017)

La producción alemana mezcla viajes en el tiempo, desapariciones y secretos familiares. La trama inicia con la desaparición de dos niños en un pequeño pueblo y luego desarrolla una compleja red de conexiones entre distintas épocas.

La serie fue creada por Baran bo Odar y Jantje Friese.

Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari y Maja Schöne lideran el elenco.

Género: suspenso, ciencia ficción y misterio

Temporadas: 3

Episodios: 26

Calificaciones: 95% en Rotten Tomatoes y 8,7 en IMDb

Muertos para mí (2021)

La comedia dramática sigue la amistad entre dos viudas. Una de ellas perdió a su esposo en un atropello. La otra guarda un vínculo directo con el crimen.

La producción mezcla humor negro con tensión emocional.

Christina Applegate y Linda Cardellini protagonizan la serie.

Género: comedia dramática

Temporadas: 3

Episodios: 30

Calificaciones: 89% en Rotten Tomatoes y 7,9 en IMDb

Love, Death & Robots (2019)

La antología creada por Tim Miller y David Fincher combina distintos estilos de animación con historias de ciencia ficción, terror y fantasía.

Cada episodio presenta una historia independiente. La producción contó con participaciones de actores como Michael B. Jordan y Mary Elizabeth Winstead.

Género: ciencia ficción

Temporadas: 4

Episodios: 45

Calificaciones: 89% en Rotten Tomatoes y 8,4 en IMDb

Gambito de reina (2020)

Anya Taylor-Joy interpreta a una joven huérfana con talento extraordinario para el ajedrez. Mientras avanza hacia la élite mundial, enfrenta problemas de adicción que ponen en riesgo su carrera.

La serie se basó en la novela de Walter Tevis.

Harry Melling, Thomas Brodie-Sangster y Moses Ingram forman parte del elenco.

Género: drama de época

Temporadas: 1

Episodios: 7

Calificaciones: 96% en Rotten Tomatoes y 8,5 en IMDb

Sense8 (2015)

La serie creada por Lana y Lilly Wachowski presenta a ocho desconocidos de distintas partes del mundo conectados por un vínculo psíquico.

Todos deben unirse para enfrentar a una organización que amenaza sus vidas.

El reparto incluye a Bae Doona, Jamie Clayton, Miguel Ángel Silvestre y Tuppence Middleton.

Género: drama y ciencia ficción

Temporadas: 2

Episodios: 24

Calificaciones: 86% en Rotten Tomatoes y 8,2 en IMDb

Alias Grace (2017)

La historia sigue a una trabajadora doméstica condenada por asesinar a sus patrones. Años después, un joven psiquiatra intenta descubrir qué ocurrió realmente.

La producción adapta la novela de Margaret Atwood.

Sarah Gadon, Edward Holcroft y Zachary Levi protagonizan la serie.

Género: drama histórico y suspenso psicológico

Temporadas: 1

Episodios: 6

Calificaciones: 99% en Rotten Tomatoes y 7,6 en IMDb

Alice in Borderland (2020)

La producción japonesa sigue a un joven desempleado transportado a una versión distópica de Tokio. Allí debe participar en juegos mortales para sobrevivir.

La serie se basó en el manga de Haro Aso.

Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya y Nijirô Murakami forman parte del elenco principal.

Género: suspenso, acción y ciencia ficción

Temporadas: 3

Episodios: 22

Calificaciones: 78% en Rotten Tomatoes y 7,8 en IMDb

Mindhunter (2017)

La trama sigue a dos agentes del FBI que entrevistan a asesinos seriales encarcelados en Estados Unidos durante los años 70.

El objetivo consiste en comprender la mente criminal para resolver futuros casos.

Jonathan Groff y Holt McCallany encabezan el reparto.

Género: drama criminal y suspenso psicológico

Temporadas: 2

Episodios: 19

Calificaciones: 97% en Rotten Tomatoes y 8,6 en IMDb

Cyberpunk: Edgerunners (2022)

El anime se desarrolla en el universo del videojuego Cyberpunk 2077. La historia sigue a un adolescente que se convierte en mercenario después de una tragedia personal.

La producción explora una ciudad dominada por corporaciones y modificaciones corporales extremas.

Studio Trigger estuvo a cargo de la animación.

Género: ciencia ficción, acción y aventura

Temporadas: 1

Episodios: 10

Calificaciones: 8,3 en IMDb

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.