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12 series de Netflix que mantienen el nivel de principio a fin y atrapan con cada episodio

Producciones como Dark, Mindhunter y Gambito de reina lograron atrapar al público sin perder fuerza en ningún episodio

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Por O Globo / Brasil / GDA
Netflix tiene series que sostienen el interés durante toda la trama y combinan actuaciones sólidas con historias intensas y adictivas.







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O Globo

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