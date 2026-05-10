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12 animes mejores que ‘Solo Leveling’: historias con más acción, poder y mundos más completos

Producciones como Bleach, Kaiju No. 8 y Overlord ofrecen más acción, evolución de personajes y universos más profundos

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Por O Globo / Brasil / GDA
El 16 de febrero marca el debut global del nuevo audiodrama de Solo Leveling, pero no trae noticias sobre la temporada 3.
El 16 de febrero marca el debut global del nuevo audiodrama de Solo Leveling, pero no trae noticias sobre la temporada 3. (@sololeveling_pr/X)







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