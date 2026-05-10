12 animes mejores que ‘Solo Leveling’: historias con más acción, poder y mundos más completos

El 16 de febrero marca el debut global del nuevo audiodrama de Solo Leveling, pero no trae noticias sobre la temporada 3.

El éxito de Solo Leveling impulsó nuevamente los animes de protagonistas que pasan de ser débiles a convertirse en figuras casi invencibles. Sin embargo, varias producciones llevaron esa fórmula a un nivel más profundo con mejores mundos, personajes más desarrollados y conflictos más complejos.

Series como Bleach, Black Clover o Sword Art Online construyeron historias que combinan evolución de poder con grandes universos narrativos. Otras propuestas más recientes como Kaiju No. 8 y Shangri-La Frontier también captaron la atención de quienes buscan acción intensa y protagonistas capaces de romper cualquier límite.

Esta es una selección de 12 animes que comparten elementos con Solo Leveling y que incluso superan la experiencia por su narrativa o construcción de mundo.

1. Overlord (2015)

Un jugador permanece conectado al MMORPG Yggdrasil hasta el cierre definitivo de sus servidores. Sin embargo, queda atrapado dentro del juego con la apariencia de su avatar, un poderoso hechicero esqueleto llamado Ainz Ooal Gown.

Mientras intenta descubrir si existen otros humanos en ese universo, asume el control de un mundo donde los NPC adquieren conciencia propia.

Temporadas: 4

4 Episodios: 52

52 Calificación IMDb: 7,6

7,6 Dónde ver: Crunchyroll y Netflix

2. Shangri-La Frontier (2023)

Rakuro Hizutome se especializa en terminar videojuegos considerados malos. Su experiencia cambia cuando entra a Shangri-La Frontier, un VRMMO reconocido por su enorme complejidad.

El protagonista utiliza métodos poco convencionales para superar misiones ocultas y derrotar enemigos que otros jugadores consideran imposibles.

Temporadas: 2

2 Episodios: 50

50 Calificación IMDb: 7,6

7,6 Dónde ver: Crunchyroll y Netflix

3. Kaiju No. 8 (2024)

Kafka Hibino trabaja limpiando restos de monstruos gigantes después de múltiples intentos fallidos por ingresar a la Fuerza de Defensa de Japón.

Su vida cambia cuando obtiene la capacidad de transformarse en un poderoso kaiju. Desde entonces, enfrenta el dilema de ocultar su identidad mientras intenta ingresar a la élite militar.

Temporadas: 2

2 Episodios: 25

25 Calificación IMDb: 8,2

8,2 Dónde ver: Crunchyroll y HBO Max

4. Bleach (2004)

Ichigo Kurosaki posee la habilidad de ver espíritus. Todo cambia cuando recibe los poderes de una segadora de almas llamada Rukia.

A partir de ese momento, combate criaturas conocidas como Hollows y se involucra en conflictos entre el mundo espiritual y el humano.

Temporadas: 16

16 Episodios: 369

369 Calificación IMDb: 8,2

8,2 Dónde ver: Crunchyroll

5. Black Clover (2017)

En un reino donde todos nacen con magia, Asta llega al mundo sin ningún poder mágico. A pesar de eso, mantiene el sueño de convertirse en el Rey Mago.

Su destino cambia cuando obtiene un grimorio raro que le concede habilidades extraordinarias.

Temporadas: 4

4 Episodios: 170

170 Calificación IMDb: 8,2

8,2 Dónde ver: Crunchyroll y Netflix

6. Tower of God (2020)

Una misteriosa torre promete cumplir cualquier deseo a quienes alcancen el último piso. Bam ingresa de manera ilegal para seguir a Rachel.

Cada nivel presenta pruebas extremas donde la inteligencia y las alianzas son tan importantes como la fuerza.

Temporadas: 2

2 Episodios: 39

39 Calificación IMDb: 7,4

7,4 Dónde ver: Crunchyroll

7. That Time I Got Reincarnated as a Slime (2018)

Tras morir en el mundo real, Satoru Mikami renace como un slime en un universo fantástico.

Aunque parece una criatura débil, desarrolla habilidades únicas que le permiten absorber poderes y construir una nación donde conviven distintas razas.

Temporadas: 4

4 Episodios: 80

80 Calificación IMDb: 8,0

8,0 Dónde ver: Crunchyroll

8. The Eminence in Shadow (2022)

Cid Kagenou renace en un mundo de fantasía donde decide crear una organización secreta ficticia para combatir un supuesto culto maligno.

El problema surge cuando descubre que esa amenaza sí existe y sus seguidores toman cada una de sus acciones como parte de un gran plan.

Temporadas: 2

2 Episodios: 32

32 Calificación IMDb: 7,7

7,7 Dónde ver: Netflix

9. Sword Art Online (2012)

Miles de jugadores quedan atrapados en un videojuego de realidad virtual donde morir implica también morir en la vida real.

Kirito intenta superar los 100 niveles necesarios para escapar junto con Asuna Yuuki.

Temporadas: 3

3 Episodios: 97

97 Calificación IMDb: 7,5

7,5 Dónde ver: Crunchyroll

10. The Rising of the Shield Hero (2019)

Naofumi Iwatani llega a otro mundo como uno de los cuatro héroes legendarios. Poco después pierde aliados, reputación y recursos tras una traición.

Equipado únicamente con un escudo, debe encontrar nuevas formas de sobrevivir y fortalecerse.

Temporadas: 3

3 Episodios: 62

62 Calificación IMDb: 7,7

7,7 Dónde ver: Crunchyroll y Netflix

11. Log Horizon (2013)

Miles de jugadores quedan atrapados dentro del MMORPG Elder Tales después de una actualización.

Shiroe lidera los esfuerzos para organizar a la comunidad y encontrar una forma de regresar al mundo real. A diferencia de otros animes similares, esta historia se enfoca más en la estrategia y la convivencia.

Temporadas: 3

3 Episodios: 62

62 Calificación IMDb: 7,4

7,4 Dónde ver: Crunchyroll

12. Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest (2019)

Hajime Nagumo es transportado a un mundo fantástico junto con sus compañeros de clase. Mientras otros reciben habilidades poderosas, él obtiene una considerada débil.

Después de una traición, queda atrapado en un abismo y sobrevive al consumir monstruos, situación que transforma por completo su cuerpo y personalidad.

Temporadas: 3

3 Episodios: 42

42 Calificación IMDb: 7,0

7,0 Dónde ver: Crunchyroll

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.