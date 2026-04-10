11 de abril: horarios, ruta y todos los detalles de los desfiles y actividades en Alajuela

39 bandas comunales e infantiles tomarán las calles de Alajuela este 11 de abril.

Alajuela ve acercarse en el calendario una de las fechas más importantes de año: el 11 de abril, día en que se conmemora al héroe Juan Santamaría y la histórica Batalla de Rivas que libró Costa Rica contra los filibusteros comandados por el estadounidense William Walker.

Como es tradición, el desfile con bandas estudiantiles y comunales tomará la ciudad y, al caer la noche, el parque Juan Santamaría será el escenario del popular Baile de la Polilla.

En detalle, la jornada empezará a las 7 a. m. con el acto cívico oficial. Se tiene pactado que este dure menos de media hora y que a las 7:30 a. m. empiecen a desfilar las 39 delegaciones.

El recorrido iniciará en el parque y concluirá en la llamada fuente de la Libertad, cerca de la plaza Acosta. Dicho monumento se encuentra ubicado donde, en apariencia, estuvo la casa del Erizo.

Finalmente, a las 7 p. m. iniciará el esperado concierto con las agrupaciones Son de Tikizia y Banda Chiqui Chiqui.

Otras actividades

El grupo nacional Son de Tikizia pondrá el sabor en el Baile de la Polilla este 11 de abril. (Cortesía)

La Municipalidad de Alajuela preparó otras actividades para honrar la efeméride patria. El 10 de abril tendrá lugar el pasacalles El legado de los Héroes, Cuando ardió la patria. Sale del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría a las 9 a.m. y llega hasta el pie del mural del artista Carlos Aguilar.

Ese día, también se presentará la obra La Tea Fulgurante del dramaturgo alajuelense Jorge Arroyo, a las 7:30 p. m., en el Museo Juan Santamaría.

Luego de los desfiles, el domingo 12 de abril se llevará a cabo la carrera infantil Corriendo por la historia. La actividad deportiva partirá a las 8:30 a. m. del Parque Juan Santamaría.