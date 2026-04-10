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11 de abril: horarios, ruta y todos los detalles de los desfiles y actividades en Alajuela

La ciudad de los Mangos celebrará a lo grande a su héroe, Juan Santamaría

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Por Juan Pablo Sanabria
11\09\24 Alajuela, Centro, celebración del 11 de abril en honor a Juan Santamaría y la gesta Heroica de 1856 ademas de los desfiles patrios. Fotos: Jorge Navarro para La Nación
39 bandas comunales e infantiles tomarán las calles de Alajuela este 11 de abril. (Jorge Navarro para La Nación)







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11 de abrilMunicipalidad de Alajuela
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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