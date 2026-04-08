Feriado del 11 de abril: cuándo se disfruta y cómo debe pagarse si trabaja ese día

El 11 de abril no se traslada y es de pago obligatorio, con condiciones según el tipo de empresa y jornada laboral.

El feriado del 11 de abril no se trasladará a otro día, aunque coincida con fin de semana, y debe disfrutarse en la fecha en que cae.

Así lo explicó Marco E. Arias, socio de BDS Asesores, quien indicó que la normativa que permitió mover feriados a viernes o lunes fue una medida temporal aplicada durante la pandemia y dejó de regir en 2024. Añadió que no existe una nueva reforma vigente.

El especialista detalló que, si el feriado coincide con un día de descanso, no se traslada ni se otorga otro día en compensación.

¿Cómo se paga el feriado del 11 de abril según el tipo de empresa y jornada?

El 11 de abril es un feriado de pago obligatorio, según el artículo 148 del Código de Trabajo.

El pago depende del tipo de empresa y del régimen salarial. En empresas con pago semanal y actividad no comercial, se debe cancelar el salario de los días trabajados más un salario sencillo por el feriado. Si se labora ese día, corresponde un pago doble.

En empresas con pago mensual, quincenal o semanal en actividad comercial, el salario ordinario incluye los feriados. Si se trabaja el 11 de abril, se debe añadir un salario sencillo adicional para completar el pago doble.

Si se realiza jornada extraordinaria durante ese feriado, el tiempo adicional se paga con un recargo del 50% sobre el valor de la hora doble.

El artículo 149 del Código de Trabajo establece que no se puede exigir trabajo en feriados. Sin embargo, los artículos 150 y 151 contemplan excepciones para actividades que requieren continuidad.

En esos casos, el trabajo durante el 11 de abril es permitido si está pactado en el contrato o si se comunica con anticipación.