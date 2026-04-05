Este será el próximo feriado del 2026 en Costa Rica: revise cuándo caerá

El próximo feriado del 2026 será el 11 de abril y no generará fin de semana largo.

El calendario del 2026 ya define las fechas clave que marcarán los días de descanso para las personas trabajadoras. Estos feriados no solo tienen impacto en la planificación laboral, sino también en actividades familiares, comercio y turismo.

Tras los feriados de Semana Santa, el siguiente llegará en este mes de abril y mantendrá su fecha oficial, sin traslado a otro día.

Cuándo será el próximo feriado

El próximo feriado del 2026 será el sábado 11 de abril.

Esta fecha tiene carácter de pago obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el Código de Trabajo.

En los feriados de pago obligatorio, las personas trabajadoras reciben el salario del día aunque no laboren. Si deben trabajar, el patrono está obligado a reconocer un pago doble.

La asistencia durante estos días no es obligatoria, salvo en las actividades permitidas por ley, como servicios esenciales o sectores específicos.

Qué viene después en el calendario

Luego de esta fecha, el calendario continuará con otros feriados distribuidos a lo largo del año, algunos entre semana y otros durante fines de semana, lo que influirá en las oportunidades de descanso extendido.

Día del Trabajador : viernes 1 de mayo . Pago obligatorio.

: viernes . Pago obligatorio. Anexión del Partido de Nicoya : sábado 25 de julio . Pago obligatorio.

: sábado . Pago obligatorio. Virgen de los Ángeles : domingo 2 de agosto . Pago no obligatorio.

: domingo . Pago no obligatorio. Día de la Madre : sábado 15 de agosto . Pago obligatorio.

: sábado . Pago obligatorio. Día de la Persona Negra y Cultura Afrocostarricense : lunes 31 de agosto . Pago no obligatorio.

: lunes . Pago no obligatorio. Independencia de Costa Rica : martes 15 de setiembre . Pago obligatorio.

: martes . Pago obligatorio. Abolición del Ejército : martes 1 de diciembre . Pago obligatorio.

: martes . Pago obligatorio. Navidad: viernes 25 de diciembre. Pago obligatorio.