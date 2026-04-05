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Este será el próximo feriado del 2026 en Costa Rica: revise cuándo caerá

El calendario del 2026 ya define cuál será el próximo feriado. Conozca la fecha, su condición de pago y cómo impactará el descanso laboral

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Por Silvia Ureña Corrales
Calendario 2026
El próximo feriado del 2026 será el 11 de abril y no generará fin de semana largo. ( - /Shutterstock)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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