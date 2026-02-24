‘The Shadow Man’: el viaje de Slavon hacia lo paranormal

La banda de rock costarricense Slavon, que en octubre pasado abrió el concierto de Guns N’ Roses en el Estadio Nacional, presentó su nuevo sencillo y video musical, The Shadow Man, un adelanto del álbum de 12 temas originales que verá la luz el próximo 3 de mayo.

El vocalista, Pablo Bogarín, y el bajista, Alberto Durán, conversaron con La Nación sobre el concepto detrás de su nueva producción, una canción de atmósfera misteriosa que, según Bogarín, fue inspirada por sus propias “experiencias un poco paranormales”.

“Cuando escuchamos la canción por primera vez, prácticamente nos vendió la idea”, comentó Durán sobre la impresión del grupo cuando conocieron el concepto.

Bogarín detalló que la idea surgió en un ensayo. “Yo me llevé esa inquietud, y al ensayo siguiente ya les dije: ‘Tengo esta idea y esto es lo que creo que la canción me está diciendo’. Empecé a pulir los detalles, las partes líricas, los coros y a crear todo el personaje, porque, en realidad, The Shadow Man existe, pero teníamos que crearlo", explicó el cantante.

Inteligencia artificial como herramienta

Para el videoclip, la banda se aventuró en el uso de la inteligencia artificial (IA) como herramienta creativa. Pablo Bogarín, responsable de experimentar y conceptualizar el video, lideró esta propuesta visual.

“Es una herramienta que inevitablemente estamos casi que destinados a usar, a entenderla y a trabajar con ella. Creo que nos suma”, ratificó Durán, quien resaltó que el uso de la IA les permitió producir un trabajo que, por medios tradicionales, hubiera tomado entre seis y siete meses.

Consultados sobre si el vídeo tomó como inspiración la clásica producción de Metallica Enter Sandman, los músicos admitieron que se pueden ver coincidencias visuales, aunque aseguran que no fue una inspiración consciente.

Lanzamiento en mayo

El sencillo y el video de The Shadow Man ya están disponibles en plataformas como YouTube y la presentación del álbum completo, que llevará el mismo nombre del tema, será el 3 de mayo en Club Peppers, Zapote, a las 6 p.m.

Para esta velada fue invitada la agrupación colombiana Forza, integrada por antiguos miembros de la banda Kraken, y la participación especial de Pablo León, un músico costarricense radicado en Guatemala.

Al reflexionar sobre el reciente logro de abrir para Guns N’ Roses, Durán manifestó la satisfacción del grupo después de tantos años en la escena musical del rock nacional. “Sentimos que hasta cierto punto es como una especie de premio después de tanto esfuerzo, porque hacer música original es muy complicado, sobre todo en el aspecto económico”, dijo.

Pese a las dificultades, el enfoque principal de Slavon no es la ganancia económica, sino “la alegría y la satisfacción de saber que la gente realmente nos está apoyando”.