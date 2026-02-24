Videos

‘The Shadow Man’: el viaje de Slavon hacia lo paranormal

La banda costarricense, que abrió el concierto de Guns n’ Roses en el país, estrena tema y vídeo hecho con IA

Por Christian Montero
La banda de rock nacional Slavon, lanzó en febrero su nuevo tema titulado The Shadow Man.
Slavon lanzó en febrero su nuevo tema titulado 'The Shadow Man'; el video fue hecho con IA.'' (Foto: /Foto: cortesía)







Slavon The Shadow Man
Christian Montero

