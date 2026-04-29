Joven de 25 años asesinado a puñaladas en Puntarenas

La Cruz Roja recibió la alerta de un joven agredido con arma blanca, pero cuando llegó al sitio, ya estaba sin vida. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de aproximadamente 25 años fue asesinado de varias puñaladas la mañana de este miércoles 29 de abril en la provincia de Puntarenas.

Según confirmó la Cruz Roja, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:21 a. m. cuando recibieron la alerta de un joven agredido con un objeto punzocortante. A su arribo, los socorristas confirmaron que la víctima tenía múltiples heridas de arma blanca y ya había fallecido.

Por el momento, se desconoce la identidad del fallecido y se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde más detalles sobre el caso.

De acuerdo con datos de la Policía Judicial, los ataques con arma blanca representan la tercera causa de muerte por homicidio en Costa Rica. El informe más reciente del OIJ detalla que, hasta la tarde de este martes 28 de abril, el país contabilizaba 242 asesinatos en lo que va del 2026.