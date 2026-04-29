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Joven de 25 años asesinado a puñaladas en Puntarenas

Costa Rica registra 242 muertes violentas en lo que va del año. Ataques con arma blanca son la tercera causa de fallecimientos por asesinatos.

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Por Yucsiany Salazar
Cinta amarilla
La Cruz Roja recibió la alerta de un joven agredido con arma blanca, pero cuando llegó al sitio, ya estaba sin vida. Imagen con fines ilustrativos. (Juan R. Costa)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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