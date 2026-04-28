Crímenes

OIJ identifica a hombre asesinado en Matama: tenía heridas de escopeta en la espalda y cabeza

Limón se mantiene como la segunda provincia con más homicidios en lo que va del año, según datos del OIJ.

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Por Yucsiany Salazar
06/03/2023 Concepción de Tres Ríos. Homicidio dentro de locales comerciales, 150 metros al este del templo católico, frente a Palí. Oficiales de la Fuerza Pública y del OIJ trabajan en la custodia de la escena.
El cuerpo de la víctima fue encontrado en vía pública en Río Banano. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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