OIJ identifica a hombre asesinado en Matama: tenía heridas de escopeta en la espalda y cabeza

El cuerpo de la víctima fue encontrado en vía pública en Río Banano. Imagen con fines ilustrativos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó con el apellido Douglas, al hombre de 56 años asesinado en Matama de Limón la tarde de este lunes 27 de abril.

Según la información preliminar, el hallazgo ocurrió alrededor de las 2:45 p. m., cuando vecinos de Río Banano localizaron el cuerpo en la vía pública y dieron aviso a las autoridades.

Al llegar al sitio, los agentes del OIJ de Limón confirmaron que la víctima presentaba dos heridas de escopeta, localizadas en la espalda y la cabeza.

En el sitio se recolectó un cartucho de escopeta, el cual será analizado en los laboratorios de Ciencias Forenses. Por su parte, el cuerpo de Douglas fue remitido a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Con este hecho, la cifra de homicidios en el país asciende a 238 en lo que va del 2026. Limón se mantiene como la segunda provincia con la mayor incidencia, registrando 53 casos hasta la fecha.