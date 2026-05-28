El País

Fuga de agua provoca caos vial y deja sin servicio a vecinos en salida de Heredia hacia La Uruca: esto dice AyA

Daño en tubería del AyA inundó vía hacia La Uruca, oficiales regulan el tránsito y AyA inicia reparaciones.

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Por Yucsiany Salazar
La fuga ocurrió en la salida de Heredia hacia La Uruca.
La fuga ocurrió en la salida de Heredia hacia La Uruca. (Redes sociales/Redes sociales)







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Fuga de aguaAyALa UrucaCaos vial
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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