Fuga de agua provoca caos vial y deja sin servicio a vecinos en salida de Heredia hacia La Uruca: esto dice AyA

La fuga ocurrió en la salida de Heredia hacia La Uruca.

Una fuga de agua cerca del río Virilla provoca un caos vial en la salida de Heredia hacia La Uruca desde la madrugada de este jueves 28 de mayo.

El daño obliga a los conductores a reducir de manera considerable la velocidad debido a la gran cantidad de líquido sobre la carretera y a la presencia de arena y piedras.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó que sus cuadrillas ya atienden el problema. De acuerdo con la entidad, el fallo se produjo en una derivación de la tubería principal y no en la línea central del sistema.

Vecinos sin agua por reparaciones

El subgerente del AyA para la Gran Área Metropolitana (GAM), Randall Campos, explicó que el daño lo reportaron a eso de las 10:00 p. m. de este miércoles, sin embargo, el personal institucional se encontraba en ese momento concentrado en la reparación de otra avería en Lindora, en Santa Ana. Por esa razón, los trabajos en el Virilla comenzaron formalmente hasta horas de la mañana de este jueves.

“Hemos visto que la reparación es relativamente sencilla porque no es una tubería principal y, básicamente, los sectores que van a quedar momentáneamente sin agua son barrio Corazón de Jesús y los sectores aledaños al puente del río Virilla“, precisó Campos.

Las autoridades calculan que el servicio quedará restablecido de manera paulatina entre las 2:00 p. m. y las 3:00 p. m. de este jueves.

El AyA prevé realizar las obras de asfaltado y la recuperación de la carpeta de rodamiento a inicios de la próxima semana.

“Hoy mismo queda reparado y queda compactado y esperamos ya a inicios de la otra semana poder asfaltar y recuperar nuevamente el la carpeta de rodamiento. Así que, bueno, estamos comprometidos y pedimos las disculpas del caso al respecto”, concluyó Campos.

Paso regulado mientras se realizan los trabajos

Por su parte, el Ministerio de Publicaciones y Transportes (MOPT) confirmó que oficiales de la Policía de Tránsito se mantienen en el sitio para regular el paso de los automóviles.

Los inspectores permanecerán en la zona hasta que las cuadrillas de acueductos finalicen las obras.