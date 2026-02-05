El País

Pese a promesas de AyA, agua vuelve a faltar en varios sectores de la GAM esta época seca

Entidad no responde sobre futuros racionamientos y vecinos se quejan de suspensiones prolongadas

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
0/01/2024 Cinco Esquinas de Tibás, barrio San Gabriel Sur. Un camión cisterna contratado por Acueductos y Alcantarillados (AyA) repartió agua potable este martes por la mañana. Hombres, mujeres y niños de todas las edades se acercaron botellas, bidones, tarros y ollas para recoger agua ante la crisis que se vive por la contaminación del líquido con algún hidrocarburo hasta ahora desconocido. Foto: Rafael Pacheco Granados
Apenas iniciando la época seca vecinos sufren racionamientos prolongados de agua. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Racionamientos de aguaAyACortes de agua
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.