Pese a promesas de AyA, agua vuelve a faltar en varios sectores de la GAM esta época seca

A pesar de las promesas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y una serie de acciones anunciadas el año pasado, las suspensiones de agua debido a la baja en los caudales de las fuentes de agua, ya comienzan a afectar a vecinos de varios sectores de la Gran Área Metropolitana (GAM).

En sectores como Tibás, Coronado, Pavas, Alajuelita, Escazú y Puriscal, algunos abonados reportan cortes de más de 12 horas en los últimos días, sin que la entidad brinde una respuesta.

Usuarios molestos en redes sociales por suspensiones de agua en Tibás. (captura de pana/Captura pantalla)

Los avisos del AyA en sus redes sociales únicamente detallan que algunas suspensiones se dan por “baja en los niveles de los tanques de abastecimiento”, “mejoras en la red” y “trabajos de interconexión”.

El año pasado durante la presentación de la llamada “ruta del agua” para la GAM, el entonces jerarca del AyA, Juan Manuel Quesada aseguró que implementarían una serie de medidas “inmediatas” para evitar que se repitiera un escenario similar al del 2024, cuando los racionamientos prolongados afectaron vecinos de cantones como Hatillo, Alajuelita, Coronado y Tibás.

Entre esas obras, las autoridades citaron la incorporación de seis nuevos acueductos, la rehabilitación de otros 15 sistemas, incorporación de 19 fuentes a los sistemas, 200 km de tubería nueva, tanques de almacenamiento y plantas de agua potable.

En esa oportunidad, Quesada y otros jerarcas del AyA, criticaron el hecho de que la discusión sobre la disponibilidad de recurso para la GAM se centrara en la exclusión del proyecto Orosi II de los planes prioritarios ede la entidad y aseguraron que los planes presentados dotarían de un caudal similar al que proporcionaría ese megaproyecto.

Ese plan contemplaba un total de 13 proyectos que se debían completar entre el 2025 y 2026, otros 18 proyectos que entrarían en servicio antes del 2028 y posteriormente entre el 2028 y 2030 se llevarían a cabo otros ocho planes de aumento en la capacidad hídrica.

La Nación dirigió consultas a la entidad por medio de su oficina de prensa este jueves, para conocer las razones de los cortes, pese a que se habían anunciado las citadas medidas; además se pidió detallar si estas suspensiones se podrían extender a más sectores conforme avance la época seca, así como las acciones que se están tomando para mitigar esa afectación pero al cierre de esta información no se tuvo respuesta.