El País

Feria de becas y estudios en el extranjero en Costa Rica: conozca lugar, fechas y opciones

La Cancillería anunció la feria “Oportunidades de estudio y becas en el extranjero 2026” el 21 y 22 de abril. Conozca la sede, horarios y oferta educativa.

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Por Yucsiany Salazar
Becas en Europa
El evento reunirá a cerca de 30 expositores para ofrecer opciones de grado, maestría y doctorado. Imagen con fines ilustrativos. (Shutterstock/Shutterstock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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