Feria de becas y estudios en el extranjero en Costa Rica: conozca lugar, fechas y opciones

El evento reunirá a cerca de 30 expositores para ofrecer opciones de grado, maestría y doctorado. Imagen con fines ilustrativos.

El próximo 21 y 22 de abril se llevará a cabo la feria “Oportunidades de estudio y becas en el extranjero 2026”, una iniciativa dirigida a quienes buscan profesionalizarse fuera de Costa Rica.

El evento fue confirmado por la Oficina de Becas de la Cancillería, bajo la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

La actividad será presencial y abierta al público en el anfiteatro Fidel Gamboa Goldenberg del Centro Nacional de la Cultura (Cenac).

El horario de atención será de 10 a. m. a 5 p. m. durante la primera jornada, y de 10 a. m. a 4 p. m. el segundo día.

La convocatoria está abierta para estudiantes de secundaria (cuarto y quinto año), universitarios y profesionales.

Según informó la Cancillería, participarán cerca de 30 expositores, incluyendo embajadas, agencias de cooperación y universidades, que ofrecerán detalles sobre financiamiento y programas académicos.

La oferta educativa abarca:

Becas parciales y totales.

Programas de grado, maestría y doctorado.

Modalidades presencial, híbrida y virtual.

“Desde la Cancillería se ofrece este espacio dedicado a la población nacional para que puedan conocer de primera mano, desde los países, universidades y entidades educativas cooperantes las opciones académicas que están disponibles y a las que pueden aplicar”, destacaron las autoridades de Relaciones Exteriores.

Las autoridades indicaron que los requisitos y condiciones de cada oportunidad dependen de las entidades y países oferentes, por lo que los interesados deberán informarse directamente en cada uno de los stands.