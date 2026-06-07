Daniel Céspedes mostró uno de sus tesoros más grandes a pocos días del Mundial

El periodista Daniel Céspedes volvió a demostrar que el fútbol es una de sus grandes pasiones. Esta vez, sorprendió a sus seguidores al mostrar una verdadera reliquia para los amantes del deporte nacional: un álbum completo del Mundial de Italia 1990.

Mediante un video compartido en redes sociales, Céspedes exhibió con entusiasmo el histórico coleccionable. Contó que quien lo llenó fue su hermano, que en aquel entonces tenía ocho años, cuando Daniel no había nacido.

El periodista recorrió algunas de las secciones más llamativas del álbum, donde aparecen figuras legendarias del fútbol mundial como los alemanes Lothar Matthäus, Pierre Littbarski y Karl-Heinz Riedle, así como el argentino Diego Armando Maradona.

Sin embargo, la parte que más emoción le generó fue la dedicada a la histórica selección de Costa Rica.

“Y por supuesto, la joya de la corona: la Selección de Costa Rica de Italia 90”, expresó.

Entre las estampas recordó nombres que marcaron esa época del fútbol nacional, como Luis Gabelo Conejo, Vladimir Quesada, Juan Cayasso, Óscar Ramírez, Róger Flores, Evaristo Coronado, Leonidas Flores y Pastor Fernández.

También destacó la presencia de Marvin Rodríguez, el entrenador que logró la clasificación de la Tricolor a aquella Copa del Mundo.

El álbum incluye, además, páginas informativas sobre el camino de Costa Rica hacia la cita mundialista y reúne imágenes de selecciones que ya desaparecieron tras cambios geopolíticos ocurridos en Europa, entre ellas Checoslovaquia, Yugoslavia y la Unión Soviética.

Céspedes también mostró estampas de figuras históricas como Bebeto, Careca, Dunga, Branco y Mazinho con Brasil, además del entrenador Óscar Washington Tabárez al frente de Uruguay.

Al finalizar su recorrido por el álbum, el periodista resumió el sentimiento que le provocó reencontrarse con esta pieza. “Es una completa joya de colección”, afirmó.

Céspedes destapó la nostalgia a pocos días de que inicie el mundial 2026, con la lamentable diferencia de que este año Costa Rica no clasificó.