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Daniel Céspedes mostró uno de sus tesoros más grandes a pocos días del Mundial

El periodista de Teletica le llamó ‘una completa joya’ a lo que compartió con sus seguidores

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Por Fiorella Montoya
Daniel Céspedes mostró un álbum completo de Italia 90.
Daniel Céspedes mostró un álbum completo de Italia 90. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Daniel CéspedesMundial 2026
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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