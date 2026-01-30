Cuba denuncia intento de Donald Trump de ‘asfixiar’ su economía con nueva orden ejecutiva

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la medida de Estados Unidos.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este viernes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, intenta “asfixiar la economía” de la isla, con la posible imposición de aranceles a aquellos países que le suministren petróleo.

“Bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos (...) el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con #Cuba”, escribió Díaz-Canel en redes sociales.

Trump firmó el jueves una orden ejecutiva con la que Estados Unidos “podría” imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba, al considerar que la isla comunista representa una “amenaza excepcional” a la seguridad nacional estadounidense.

“Emergencia nacional”

El texto no menciona qué países ni a qué porcentaje ascenderían esos gravámenes.

“Se podrá imponer un arancel adicional ‘ad valorem’ (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba”, indica el documento publicado por la Casa Blanca.

“El presidente puede modificar la orden si Cuba o los países afectados dan pasos significativos para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”, añade una hoja explicativa.

Trump advirtió tras la exitosa operación militar que derrocó al presidente venezolano Nicolás Maduro que Cuba debía negociar “antes de que sea demasiado tarde”.

Washington recuerda los reproches que le viene haciendo a La Habana desde hace décadas: “Alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos”, entre ellos Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá.

Cuba también es señalada en la orden ejecutiva de “desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia”, al tiempo que “propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas”.

Cuba “persigue y tortura a opositores políticos, niega la libertad de expresión y prensa, se beneficia de forma corrupta de las dificultades del pueblo cubano”, afirma el texto divulgado el jueves por la Casa Blanca.

“Estas acciones constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, requiriendo una respuesta inmediata”, añade la Casa Blanca.