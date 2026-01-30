Videos

Cuba denuncia intento de Donald Trump de ‘asfixiar’ su economía con nueva orden ejecutiva

Miguel Díaz-Canel denuncia que Donald Trump intenta asfixiar economía de Cuba

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la medida de Estados Unidos.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la medida de Estados Unidos. (YAMIL LAGE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Petróleo CubaMiguel Díaz-CanelTrump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.