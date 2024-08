Pasión por el servicio llevó a mujer a crear un oasis de relajación y renovación

Lucrecia Castro es una mujer que siempre ha tenido una profunda pasión por servir y chinear a los demás, un deseo que puede cumplir plenamente en su negocio Bielece Spa, un oasis de relajación y renovación, donde ofrece una experiencia única.

Nos fuimos hasta San Isidro de Heredia para conocer su historia y a la vez disfrutar de la destreza de sus manos en un ambiente tranquilo y de total serenidad. Tanto Lucrecia como su equipo de trabajo nos recibieron muy amablemente, haciendo que nuestra experiencia fuera especial.

El lugar es muy bonito y ofrece un ambiente de relajación. (Jose Cordero)

“Yo era coordinadora de secretarias y trabajaba con un grupo, siempre en el área de servicios de salud, y de ahí salió el deseo de servir y de chinear, que hasta la fecha se mantiene. Mis inicios fueron como manicurista, hace como 12 años más o menos, y empezó como un hobbie, como un deseo de aprender otra cosa”, nos contó Lucrecia.

Lucrecia cuenta con un gran equipo de trabajo. (Jose Cordero)

Es así como la propietaria del spa inició con este proyecto, que es el lugar favorito de aquellos que quieren dedicarse tiempo y cuidarse.

Lucrecia empezó como manicurista en una cabina, pero tenía la aspiración de agregar más opciones para sus clientes, y de esta forma poco a poco se fue involucrando en la estética. El nombre de su empresa fue inspirado en un viaje que realizó, y le gustó la palabra Bielece, que significa belleza.

Lucrecia tiene una manera muy agradable de expresarse y así mismo trabaja. (Jose Cordero)

“Como es un spa, ampliamos nuestros servicios para incluir tratamientos faciales, como el tratamiento para manchas y antienvejecimiento, así como recuperación del tono muscular, colágeno, aclarados, depilación láser, corporales reductivos, desintoxicación iónica, entre otros,” agregó Castro.

Muchas son las personas que buscan estos lugares para salir como nuevas. (Jose Cordero)

Durante la limpieza facial el cuerpo se relaja y hay muchos beneficios. (Jose Cordero)

La especialista en masajes nos explicó que desde el principio su propuesta ha sido ofrecer a todas las mujeres la oportunidad de disfrutar de un día de spa. Asimismo, expresó la satisfacción que le genera ver cómo las adultas mayores, que por primera vez reciben un masaje y un tratamiento facial, se emocionan y disfrutan de la experiencia.

Les aseguro que uno sale satisfecho después de tanto chineo. (Jose Cordero)

Su fe y sus ganas de salir adelante llevaron a Lucrecia a tener su exitoso negocio. (Jose Cordero)

Castro representa a todas las mujeres que han tenido un sueño y, al mismo tiempo, es un ejemplo de superación. Ella ha demostrado que con esfuerzo y perseverancia se pueden lograr grandes cosas.

Incluso, nos comentó que está iniciando con una escuela de estética aprovechando sus ganas de enseñar y tiene matrícula abierta para esas mujeres que también quieran aprender ese servicio que se realiza con tanto amor.

El proceso es muy seguro y en el spa le brindan todos los implementos de seguridad. (Jose Cordero)

Tanto las camas como todos los implementos están impecables. (Jose Cordero)

“El empoderamiento es saber decirme cosas lindas, y de ahí parte todo lo que yo quiera hacer. Si tengo un sueño, voy a caminar sobre ese sueño. No importa que la gente diga sí o no, que no se puede o no es para usted, que si está loca o que cómo se le ocurre, porque a mí me pasó”, recalcó esta gran mujer.

Lucrecia es una bella y adorable mujer. (Jose Cordero)

La música y todo el ambiente es muy relajante. (Jose Cordero)

Lucrecia es una persona muy cercana y dispuesta a aclarar dudas, además, guía a sus clientes para ofrecer un servicio personalizado. En mi caso, después de haber realizado ejercicios el día anterior, le consulté sobre un masaje relajante y la posibilidad de una limpieza hidratante, así que ella me asesoró y me guió con los tratamientos adecuados para mí.

Me dio una muy buena opción que consiste en una hora de masajes relajantes donde los músculos se liberan y mejoran la circulación y también me explicó que podía combinarlo con una limpieza facial profunda con microdermoabrasión e hidratación, que es muy buena para tratar las manchas, los poros abiertos y las líneas de expresión.

Lucrecia da unos masajes increíbles. (Jose Cordero)

Les puedo asegurar que me encantó el lugar, así como los procedimientos que me realizaron. Volvería una y otra vez, de verdad se los recomiendo.

Las instalaciones hacen que su experiencia sea inolvidable. (Jose Cordero)

Si usted también desea sacar el ratito y chinearse, le cuento que con Yuplón hay un paquete de relajación para una persona que incluye una sesión de sauna, un masaje relajante y un facial profundo por 25.000 colones, el cual está disponible hasta el 15 de noviembre de este 2024.

Para más información puede visitar este enlace: Yuplón o bien comunicarse al número de teléfono: 8395-3962. Bielece Spa se ubica 700 metros al sur del cementerio Calle Los Ángeles, contiguo al condominio Villa Val Terra, en San Isidro de Heredia.

Después del proceso, el rostro queda como nuevo. (Jose Cordero)